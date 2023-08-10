Ученые выяснили, сколько шагов в день на самом деле защитят от инфаркта и рака

Движение — это жизнь. И совсем не обязательно потеть в спортзале, достаточно энергично шагать, но каждый день. Только вот вопрос, сколько именно шагов дают реальную пользу для здоровья, долго оставался открытым. Многие уверены, что ежедневно надо выхаживать норму в 10 тысяч, но это не совсем так.