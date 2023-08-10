Ученые выяснили, сколько шагов в день на самом деле защитят от инфаркта и рака

Движение — это жизнь. И совсем не обязательно потеть в спортзале, достаточно энергично шагать, но каждый день. Только вот вопрос, сколько именно шагов дают реальную пользу для здоровья, долго оставался открытым. Многие уверены, что ежедневно надо выхаживать норму в 10 тысяч, но это не совсем так.
Кардиологи Медицинского университета города Лодзь в Польше проанализировали 17 больших исследований о влиянии ходьбы на здоровье человека, которые охватывали почти 300 тысяч человек — это крупнейшая выборка, и сделали важные выводы.
В среднем за людьми наблюдали в течение семи лет, чтобы отследить влияние на здоровье различного количества шагов в день,
Шагаем — чем больше, тем лучше
Анализ ученых показал, что всего 4000 шагов в день могут снизить риск смерти от любой причины, но чем выше будет эта цифра, тем пользы для здоровья еще больше.
Каждая дополнительная тысяча шагов в день снижает риски смерти на 15%, а каждые добавочные 500 шагов связаны с 7%-м снижением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
«Наше исследование подтверждает, что чем больше вы ходите, тем лучше», — говорит автор исследования, профессор кардиологии Мацей Банах.
Важные выводы ученых
2337 шагов в день снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Каждые дополнительные 500 шагов снижают риск еще на 7%.
3967 шагов в день снижают риск смерти от любой причины. Каждая дополнительная 1000 шагов снижает риск еще на 15%.
Наиболее значительное улучшение здоровья наблюдалось у представителей младших возрастных групп, которые делали от 7000 до 13 000 шагов в день, а у старших групп — от 6000 до 10 000.
При увеличении числа шагов до 20 000 в день польза продолжает расти.
Десять тысяч — это миф
В 60-х годах прошлого века в магазинах появился шагомер под названием Manpo-kei, что с японского переводится как «10 тысяч-метр». Это был пример успешного маркетинга, который задал тренд в подсчете «здоровых шагов» и благополучно добрался даже до XXI века.
Ученые подтвердили, что 10 тысяч шагов в день улучшают состояние сердечно-сосудистой системы, психическое здоровье и снижают риск диабета. Но несколько исследований (в том числе последнее, польских ученых) показали, что эта цифра явно завышена и ходить так много, чтобы быть здоровым, вовсе не обязательно.
Кстати, недавнее исследование Техасского университета также доказало, что, если вы делаете менее 5000 шагов в день, ваш организм хуже усваивает жир. А его накопление в организме может увеличить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.