Ученые США назвали простой способ улучшить память, он не требует ни времени, ни усилий

Исследователи из Калифорнийского университета нашли связь между несколькими природными запахами и улучшением когнитивных функций человека. Эксперимент проводили на небольшой группе пожилых людей в возрасте от 60 до 85 лет. Ароматы они вдыхали ночью. Результаты исследования оказались весьма впечатляющими.
«Каждый знает, как запахи могут пробуждать даже самые давние воспоминания. Обоняние напрямую связано с цепями памяти мозга, —
Запахи, которые стимулируют мозг
Ученые предложили первой группе добровольцев в течение шести месяцев пользоваться в спальне аромадиффузором. Он включался ночью и в течение двух часов обогащал воздух эфирными маслами лаванды, розы, апельсина, эвкалипта, лимона, мяты и розмарина. Вторая группа участников эксперимента тоже включала диффузор, но он был заряжен обычной водой без запаха.
Перед началом эксперимента и после него все испытуемые прошли ряд когнитивных тестов, в том числе тест Рея на вербальную память. Оказалось, что те, кто вдыхал приятные запахи по ночам, улучшили показатели памяти на 226%. МРТ показала, что у них лучше функционировал «крючковидный пучок» — мозговой путь, который ухудшается с возрастом и связан с памятью.
Исследователи считают, что их открытие в очередной раз подтверждает давно известную связь между обонянием и памятью. Ведь снижение способности различать запахи — один из ранних признаков деменции. Так, например, если вы вдруг заметили, что шампунь или гель для душа вдруг перестали пахнуть, стоит задуматься о своем здоровье.
«Наш эксперимент доказал, что есть отличный способ совершенно без усилий улучшать память и воздействовать на мозг — вдыхать определенные природные ароматы во время сна. Теперь даже нет необходимости выделять для этого специальное время в течение дня и прикладывать какие-то усилия», — заключила один из авторов исследования Синтия Ву.
Осторожнее с эфирными маслами
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что с ароматерапией и эфирными маслами надо быть очень осторожными людям с астмой и пациентам, склонным к аллергии: некоторые запахи способны провоцировать негативные реакции организма. Например, лаванда — сильный аллерген. Перед применением масла нужна обязательная кожная проба — надо несколько капель нанести на кожу в сгибе локтя.
«Если у вас есть аллергия или заболевания дыхательных путей, растительные экстракты, фитонциды и эфирные соединения стоит использовать только после согласования с врачом», — разъяснила врач-иммунолог Елена Парецкая.
Подробнее, как определить, натуральное ли эфирное масло, можно по ссылке здесь.