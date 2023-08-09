Ученые США назвали простой способ улучшить память, он не требует ни времени, ни усилий

Перед началом эксперимента и после него все испытуемые прошли ряд когнитивных тестов, в том числе тест Рея на вербальную память. Оказалось, что те, кто вдыхал приятные запахи по ночам, улучшили показатели памяти на 226%. МРТ показала, что у них лучше функционировал «крючковидный пучок» — мозговой путь, который ухудшается с возрастом и связан с памятью.