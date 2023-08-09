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Ученые США назвали простой способ улучшить память, он не требует ни времени, ни усилий

Как не страдать от потери памяти, если вам уже исполнилось 60 и больше? Один из способов — вдыхать приятные ароматы, когда вы спите. Ученые выяснили, какие именно запахи способны стимулировать мозг.

9 августа 2023
память улучшить
Источник:
iStockphoto

Исследователи из Калифорнийского университета нашли связь между несколькими природными запахами и улучшением когнитивных функций человека. Эксперимент проводили на небольшой группе пожилых людей в возрасте от 60 до 85 лет. Ароматы они вдыхали ночью. Результаты исследования оказались весьма впечатляющими.

«Каждый знает, как запахи могут пробуждать даже самые давние воспоминания. Обоняние напрямую связано с цепями памяти мозга, — заявил один из авторов исследования профессор Майкл Ясса. — Но, в отличие от потери зрения или слуха, восстанавливать обоняние человека, если оно притупляется или утрачивается, обычно никто не торопится».

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Запахи, которые стимулируют мозг

Ученые предложили первой группе добровольцев в течение шести месяцев пользоваться в спальне аромадиффузором. Он включался ночью и в течение двух часов обогащал воздух эфирными маслами лаванды, розы, апельсина, эвкалипта, лимона, мяты и розмарина. Вторая группа участников эксперимента тоже включала диффузор, но он был заряжен обычной водой без запаха.

Перед началом эксперимента и после него все испытуемые прошли ряд когнитивных тестов, в том числе тест Рея на вербальную память. Оказалось, что те, кто вдыхал приятные запахи по ночам, улучшили показатели памяти на 226%. МРТ показала, что у них лучше функционировал «крючковидный пучок» — мозговой путь, который ухудшается с возрастом и связан с памятью.

Исследователи считают, что их открытие в очередной раз подтверждает давно известную связь между обонянием и памятью. Ведь снижение способности различать запахи — один из ранних признаков деменции. Так, например, если вы вдруг заметили, что шампунь или гель для душа вдруг перестали пахнуть, стоит задуматься о своем здоровье.

«Наш эксперимент доказал, что есть отличный способ совершенно без усилий улучшать память и воздействовать на мозг — вдыхать определенные природные ароматы во время сна. Теперь даже нет необходимости выделять для этого специальное время в течение дня и прикладывать какие-то усилия», — заключила один из авторов исследования Синтия Ву.

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Осторожнее с эфирными маслами

Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что с ароматерапией и эфирными маслами надо быть очень осторожными людям с астмой и пациентам, склонным к аллергии: некоторые запахи способны провоцировать негативные реакции организма. Например, лаванда — сильный аллерген. Перед применением масла нужна обязательная кожная проба — надо несколько капель нанести на кожу в сгибе локтя.

«Если у вас есть аллергия или заболевания дыхательных путей, растительные экстракты, фитонциды и эфирные соединения стоит использовать только после согласования с врачом», — разъяснила врач-иммунолог Елена Парецкая.

Подробнее, как определить, натуральное ли эфирное масло, можно по ссылке здесь.

Автор текста:Анна Майская
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