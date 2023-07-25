«А нюх как у собаки»: китайские ученые выяснили, что говорит о человеке обостренное обоняние

Человек, выбирая сексуального партнера, тоже подсознательно ориентируется на то, нравится ему, как тот пахнет, или нет. Ароматы некоторых людей ему могут казаться более притягательными, другие — отталкивающими. Кроме того, запахи тела транслируют химические сигналы: они сообщают другому человеку, есть физическое влечение или нет. Также исследования показывают , что во время овуляции запах подмышечных впадин и женской вульвы кажется мужчинам очень приятным и усиливает возбуждение.