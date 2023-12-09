Ветеринар Лисичкина объяснила, почему собака может постоянно лаять

Отведите собаку в тихое помещение. Лучше всего учиться там, где будет спокойно. Важно, чтобы собака могла полностью сосредоточиться на вас.

Подберите жест, который будет сопровождать команду. Можно прижать палец к губам или сжать кулак. Используйте один и тот же жест каждый раз.

Спровоцируйте лай. Чтобы научить собаку успокаиваться по команде, ее нужно заставить лаять. Можно попросить кого-нибудь позвонить в дверь или потрясти игрушку, которую собака захочет схватить.

Дайте собаке полаять пару раз. Покажите внезапный жест, который удивит собаку и заставит ее замолчать.

Снова дайте команду, когда собака успокоится. Во время обучения команду нужно давать не тогда, когда собака лает, а когда она спокойна.

Дайте лакомство одновременно с командой. Не поощряйте собаку до тех пор, пока она не успокоится.

Продолжайте дрессировать питомца. Используйте эту команду до тех пор, пока собака не научится успокаиваться.

Помните, что на это может уйти много времени. Не сдавайтесь и занимайтесь с собакой регулярно.