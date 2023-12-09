Ветеринар Лисичкина объяснила, почему собака может постоянно лаять

Сам по себе собачий лай не считается проблемой, питомец же должен как-то выражать свои эмоции. Например, он может несколько раз гавкнуть, когда хозяин приходит с работы, — так пес показывает, что рад. Некоторые животные лают на пылесос, ведь странная шумная штуковина может их пугать.
Ветеринар, кинолог и зоопсихолог сервиса по выгулу и передержке животных «Гульдог»
«Общаются собаки иначе — языком тела, а не лаем. Когда пес начинает лаять, значит, он возбудился — например, из-за желания поиграть с компанией собак, грозящей опасности и так далее. Это не доставляет неудобств, если случается редко или только в подходящих для этого местах. Если лая становится слишком много, то это уже проблема», — говорит эксперт.
Почему собака может часто лаять
Питомец показывает, что напуган
Некоторые собаки считают, что может случиться что-то страшное, поэтому будут лаять на каждый шорох. Если собака заливается на любой подозрительный стимул, это, скорее всего, от избыточной тревоги.
Перед началом работы над проблемой хорошо бы попытаться найти причину. Ею могут быть:
наказания;
стресс от переезда;
рождение ребенка;
страх одиночества и так далее.
Когда пес лает, скажем, на дверь, он возбудился. Если к этому шуму присоединяются гневные слова хозяина, возбуждения становится вдвое больше.
Виновата «фрустрация барьера»
Если питомец лает словно сумасшедший, когда находится на поводке или за забором, то он испытывает «фрустрацию барьера»: его расстраивает наличие преграды. Например, рядом гуляет другой пес, а он не может подойти ближе.
«Чтобы успокоить собаку и облегчить ее состояние, держите ее на поводке и стойте с ней в пределах видимости другого животного, но на достаточном удалении от него, чтобы ваша собака не начинала лаять. Когда ваш питомец заметит другую собаку, но не начнет лаять и иным образом на нее реагировать, дайте ему кусочек лакомства», — советует Лидия Лисичкина.
Продолжайте кормить пса маленькими кусочками угощения в течение всего времени, пока он видит другую собаку, но не реагирует на нее. Прекратите давать лакомство, как только другая собака пройдет мимо. Внимательно следите за сигналами животного. Цель состоит в том, чтобы успеть дать ему лакомство до появления агрессивной реакции или лая.
В дополнение к лакомству используйте голосовую команду для привлечения внимания вашего питомца к себе, отвлекая от другой собаки. Выберите в качестве сигнала короткую фразу «На меня!» или «Внимание!» и произносите каждый раз, когда ваш пес замечает другую собаку.
Идет «сопровождение врага»
У собак есть такой вид работы — «сопровождение врага». Так животное обозначает, что к границам территории подходит чужой, и сообщает об этом более опытным и старшим «товарищам».
Сама собака при этом в разборки не лезет и ждет подмоги. На такую работу в собачьем мире обычно назначают молодых, возбудимых, трусоватых кобелей. Они чутко спят ближе к границам территории стаи и поднимают шум при малейшем подозрении на вторжение. Если пес возбудимый, он заводит лаем сам себя и успокоиться ему сложно. А если еще и хозяин пытается догнать и объяснить, что все в порядке, то лай собаки уже совсем не унять.
Как с этим справиться
Выгуливайте собаку в ошейнике или шлейке с прочным поводком, не используйте рулетку.
Поменяйте место выгула питомца. Существуют различные способы избавиться от нежелательного лая на других собак во время прогулок. Проще всего подыскать для времяпровождения спокойный уголок, избавив собаку от мотивации лишний раз подавать голос.
Гуляйте подальше от других собак.
Отвлеките свою собаку. Если вам удастся переключать питомца, он со временем перестанет лаять. Отвлечь животное можно лакомством или игрушкой.
Обучите собаку команде «рядом».
Поможет команда «тихо»
Если ваша собака постоянно лает, то вам следует обучить ее команде «Тихо!». Делать это нужно следующим образом.
Отведите собаку в тихое помещение. Лучше всего учиться там, где будет спокойно. Важно, чтобы собака могла полностью сосредоточиться на вас.
Подберите жест, который будет сопровождать команду. Можно прижать палец к губам или сжать кулак. Используйте один и тот же жест каждый раз.
Спровоцируйте лай. Чтобы научить собаку успокаиваться по команде, ее нужно заставить лаять. Можно попросить кого-нибудь позвонить в дверь или потрясти игрушку, которую собака захочет схватить.
Дайте собаке полаять пару раз. Покажите внезапный жест, который удивит собаку и заставит ее замолчать.
Снова дайте команду, когда собака успокоится. Во время обучения команду нужно давать не тогда, когда собака лает, а когда она спокойна.
Дайте лакомство одновременно с командой. Не поощряйте собаку до тех пор, пока она не успокоится.
Продолжайте дрессировать питомца. Используйте эту команду до тех пор, пока собака не научится успокаиваться.
Помните, что на это может уйти много времени. Не сдавайтесь и занимайтесь с собакой регулярно.
Когда собака перестанет лаять, остановитесь и похвалите ее. Дайте лакомство, чтобы поощрить тишину.
«Наберитесь терпения. На то, чтобы отучить собаку, может потребоваться время. Занимайтесь с собакой как можно больше, чтобы быстрее получить нужный вам результат», — говорит ветеринар.
Не используйте электрический ошейник против лая! Он точно не поможет решить проблему. Ошейники с электрошоком травмируют собаку и усиливают агрессию. Еще один плохой вариант — это ошейники со спреем. Они не вызывают боли, но могут срабатывать на лай других собак, и тогда ваш питомец будет наказан за то, чего не совершал. Откажитесь от этих средств, помните, что правильная кинология всегда гуманна.