Как укрепить иммунитет собаки: 4 способа защитить питомца от инфекций

По словам ветеринарного врача с 17-летним опытом Алексея Князькова, процесс укрепления иммунитета собаки требует от ее хозяина особого внимания и заботы. Но, как известно, «мы в ответе», и в наших интересах и возможностях оградить любимца от нежелательных инфекций или хотя бы снизить риски заболеть.
Как отмечает Алексей Князьков, крепкий иммунитет собаки зависит от четырех основных факторов: питания, прививок, активности и отсутствия стрессов. В принципе, все как у людей.
Ветеринарный врач, технолог производства российского корма для животных Karmy
1. Питание
По словам ветеринара, здоровое питание — это самое важное, на чем стоит сделать акцент. Рацион домашнего питомца должен быть разнообразным, содержать все необходимые витамины и минералы. В кормах премиум-класса количество необходимых веществ сбалансировано, но если вы кормите кошку или собаку натуральной едой, то включите минеральные добавки и витамины.
2. Прививки
Вакцинация всегда была эффективным способом защиты животного от опасных болезней. Первое, на что надо обратить внимание, — наличие всех необходимых прививок от ряда болезней, распространенных в конкретный сезон.
3. Активность
Физические упражнения помогают укрепить иммунную систему собаки, а также улучшают кровообращение. Если хотите, чтобы ваша собака росла здоровой, больше гуляйте с ней и по возможности разнообразьте прогулку активными играми, упражнениями. Можно это делать на специализированных собачьих площадках.
«Собираясь на прогулку, утепляйте питомца. Особенно это относится к миниатюрным породам, которые рискуют заболеть от переохлаждения», — добавляет специалист.
4. Отсутствие стресса
Да-да, домашние животные тоже способны испытывать стресс. Не знали? И как у людей, у них он тоже плохо влияет на иммунитет и сопротивляемость болезням.
По словам Алексея Князькова, частой причиной стресса у собак бывает отсутствие внимания от хозяина. Здесь самое простое решение, которое и вам доставит массу удовольствия, — чаще гладить и играть со своим питомцем.
И, конечно, важно тщательно следить за состоянием своей собаки. Обращайте внимание на любые изменения в ее поведении и, если заметили что-то подозрительное, сразу же обращайтесь к врачу.
У каких собак богатырское здоровье
Здоровье животного зависит не только от наследственности, большое влияние оказывают сбалансированный и подходящий рацион и правильный уход. Но все же есть породы собак, большинству представителей которых посчастливилось иметь крепкое здоровье от рождения. По словам Алексея Князькова, среди них:
аляскинский маламут;
японский сиба-ину;
джек-рассел-терьер;
бигль;
бишон фризе.