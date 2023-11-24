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Как укрепить иммунитет собаки: 4 способа защитить питомца от инфекций

Осенью и зимой риск переохладиться возрастает не только у людей, но и у наших четвероногих друзей, с которыми надо гулять в любую погоду. И в укреплении иммунитета они нуждаются не меньше своих хозяев.

24 ноября 2023
Как укрепить иммунитет собаки: 4 способа защитить питомца от инфекций
Источник:

Доктор Питер

По словам ветеринарного врача с 17-летним опытом Алексея Князькова, процесс укрепления иммунитета собаки требует от ее хозяина особого внимания и заботы. Но, как известно, «мы в ответе», и в наших интересах и возможностях оградить любимца от нежелательных инфекций или хотя бы снизить риски заболеть.

Как отмечает Алексей Князьков, крепкий иммунитет собаки зависит от четырех основных факторов: питания, прививок, активности и отсутствия стрессов. В принципе, все как у людей.

Алексей Князьков
Ветеринария

Ветеринарный врач, технолог производства российского корма для животных Karmy

1. Питание

По словам ветеринара, здоровое питание — это самое важное, на чем стоит сделать акцент. Рацион домашнего питомца должен быть разнообразным, содержать все необходимые витамины и минералы. В кормах премиум-класса количество необходимых веществ сбалансировано, но если вы кормите кошку или собаку натуральной едой, то включите минеральные добавки и витамины.

2. Прививки

Вакцинация всегда была эффективным способом защиты животного от опасных болезней. Первое, на что надо обратить внимание, — наличие всех необходимых прививок от ряда болезней, распространенных в конкретный сезон.

3. Активность

Физические упражнения помогают укрепить иммунную систему собаки, а также улучшают кровообращение. Если хотите, чтобы ваша собака росла здоровой, больше гуляйте с ней и по возможности разнообразьте прогулку активными играми, упражнениями. Можно это делать на специализированных собачьих площадках.

«Собираясь на прогулку, утепляйте питомца. Особенно это относится к миниатюрным породам, которые рискуют заболеть от переохлаждения», — добавляет специалист.

4. Отсутствие стресса

Да-да, домашние животные тоже способны испытывать стресс. Не знали? И как у людей, у них он тоже плохо влияет на иммунитет и сопротивляемость болезням.

По словам Алексея Князькова, частой причиной стресса у собак бывает отсутствие внимания от хозяина. Здесь самое простое решение, которое и вам доставит массу удовольствия, — чаще гладить и играть со своим питомцем.

И, конечно, важно тщательно следить за состоянием своей собаки. Обращайте внимание на любые изменения в ее поведении и, если заметили что-то подозрительное, сразу же обращайтесь к врачу.

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Здоровье животного зависит не только от наследственности, большое влияние оказывают сбалансированный и подходящий рацион и правильный уход. Но все же есть породы собак, большинству представителей которых посчастливилось иметь крепкое здоровье от рождения. По словам Алексея Князькова, среди них:

  • аляскинский маламут;

  • японский сиба-ину;

  • джек-рассел-терьер;

  • бигль;

  • бишон фризе.

Автор текста:Анастасия Романова
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