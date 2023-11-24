Как укрепить иммунитет собаки: 4 способа защитить питомца от инфекций

Физические упражнения помогают укрепить иммунную систему собаки, а также улучшают кровообращение. Если хотите, чтобы ваша собака росла здоровой, больше гуляйте с ней и по возможности разнообразьте прогулку активными играми, упражнениями. Можно это делать на специализированных собачьих площадках.



«Собираясь на прогулку, утепляйте питомца. Особенно это относится к миниатюрным породам, которые рискуют заболеть от переохлаждения», — добавляет специалист.