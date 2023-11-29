Аналогичная проблема возникает и при посещении ветеринара: после осмотра и необходимых процедур у специалиста уточняют массу вопросов, но частота купаний и правила ухода за шерстью часто остаются без внимания. Хотя это важно, особенно в межсезонье и холодное время года, когда животные чаще пачкаются.
Можно ли часто купать котов или собак? С этим вопросом «Доктор Питер» обратился к Григорию Фирсову — кандидату ветеринарных наук, профессору РАЕ, члену-корреспонденту РАЕН, доценту.
Кандидат ветеринарных наук, профессор РАЕ, член-корреспондент РАЕН, доцент
Не только грязь, но и запах
Нередко при посещении домов, где обитают кошки или собаки, мы ощущаем довольно специфический неприятный запах. Он безошибочно выдает наличие кота или пса. Если задать хозяевам вопрос, как часто они купают своих зверей, многие отвечают: «Как придет с улицы грязный» или «Зачем его купать, он же вылизывается». В результате загрязнения кожи и шерсти формируют достаточно резкий, въедливый и устойчивый запах. Сами животные, если их редко купают, тоже ощущают дискомфорт, но не могут об этом сказать.
Владельцы собак и кошек всегда хотят лучшего для своих питомцев. Осведомленность о составе пищи и общем уходе за животными постоянно растет, но она еще далека от совершенства. Многие владельцы домашних животных задаются вопросом, как часто следует выполнять основную процедуру ухода — купание.
Когда следует купать питомца в первый раз?
Щенки и котята обычно попадают в дом своих хозяев в возрасте примерно 10-12 недель, раньше этого времени их не следует забирать у матери. Прежде всего стоит дать новым домочадцам время набраться смелости. Им очень важно чувствовать себя в безопасности, чему непременно поможет запах маминой шерсти, оставшийся на их коже.
Первое купание должно состояться, когда у щенков или котят появится первоначальный иммунитет — желательно после того, как были сделаны все необходимые прививки. Однако ситуация немного иная, когда животное поступает из приюта или плохих условий содержания: в такой ситуации стоит купать его раньше, чтобы избавиться от бактерий и других вредных микроорганизмов.
Купание собаки
Частота купания собак зависит прежде всего от типа шерсти и того, как они проводят время. Животных, живущих на открытом воздухе, можно купать нечасто, примерно два раза в год. Живущим дома необходимо мыться гораздо чаще. Шелковистая, легкая шерсть требует купания раз в неделю или раз в две недели. Если шерсть гладкая и прилегает к телу, эту процедуру достаточно повторять раз в месяц, тогда как шерсть с подшерстком гораздо менее требовательна, в ее случае можно купать даже раз в три месяца.
Как это делать правильно
Прежде чем начать, стоит вывести собаку на длительную прогулку, которая утомит ее и позволит удовлетворить все физиологические потребности. Рекомендуется подготовить коврик с лакомством на краю ванны или душевого поддона, чтобы отвлечь питомца. Лучше всего начать с задних лап, а затем смачивать передние, спину и шею. Будьте особенно осторожны при обращении с головой, чтобы не затопить ушной проход, глаза и нос.
Первое купание можно провести разбавленным универсальным шампунем, который удалит первоначальные загрязнения. После смывания переходите к шампуню, специально предназначенному для определенного типа или цвета меха. Крайне важно не сильно взъерошивать мех и очень тщательно смывать косметику.
Как часто нужно купать кошку
Многие люди полагают, что кошки способны самостоятельно поддерживать надлежащую гигиену. Ничто не может быть дальше от истины: это животные, которых тоже нужно купать. Это связано с тем, что они не способны слизывать сильные загрязнения или чрезмерную перхоть.
Когда котятам исполнится двенадцать недель, это можно делать по своему усмотрению — например, раз в месяц, но не реже чем раз в 3-4 месяца. Определить, нуждается ли ваш питомец в ванне, очень легко: самый очевидный признак — обесцвеченная, жирная или дурно пахнущая шерсть. Процедуру стоит проводить во время отдыха, используя шампунь, подходящий к шерсти. Однако стоит помнить, что кошки обычно боятся воды, поэтому подходить к ним нужно с особой осторожностью.
Регулярное купание ваших питомцев сделает их шерсть блестящей, лучше питаемой и смазанной. Это тоже процесс, который обязательно облегчит жизнь хозяину, ведь с ароматным домочадцем жить точно комфортнее. Прежде всего необходимо обеспечить безопасность вашей собаки или кошки, к купанию следует подходить спокойно и использовать соответствующую косметику, предназначенную для этой цели.