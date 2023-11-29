Частота купания собак зависит прежде всего от типа шерсти и того, как они проводят время. Животных, живущих на открытом воздухе, можно купать нечасто, примерно два раза в год. Живущим дома необходимо мыться гораздо чаще. Шелковистая, легкая шерсть требует купания раз в неделю или раз в две недели. Если шерсть гладкая и прилегает к телу, эту процедуру достаточно повторять раз в месяц, тогда как шерсть с подшерстком гораздо менее требовательна, в ее случае можно купать даже раз в три месяца.