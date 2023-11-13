В Колумбии собака официально стала членом семьи из-за депрессии мужчины после развода

Кто-то больше любит собак, кто-то — кошек, в любом случае питомец всегда становится полноценным членом семьи. Группа ученых решила выяснить, к кому сильнее привязывается человек — к собаке или кошке? Для этого они провели эксперимент, в котором приняли участие 2117 участников от 18 до 89 лет из Великобритании, Дании и Австрии. У всех дома жили или кошка, или собака, или оба питомца сразу. С результатами можно ознакомиться ЗДЕСЬ.