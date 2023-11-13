В Колумбии собака официально стала членом семьи из-за депрессии мужчины после развода

Ректор Колумбийского университета добился того, чтобы местный суд официально разрешил ему видеться с собакой по кличке Симона после развода с женой. Об этом
Джедер Алексис Кастаньо развелся с супругой еще в 2021 году. У пары есть любимая собака, которая осталась жить с бывшей женой мужчины. Джедер рассчитывал, что сможет видеться с любимицей, однако экс-супруга была другого мнения: она запретила ему навещать Симону.
Джедер впал в настоящую депрессию, он сильно тосковал по собаке и решил во чтобы то ни стало исправить ситуацию. Кроме того, он был уверен, что питомец тоже по нему очень скучает.
Тогда мужчина подал в суд на бывшую супругу. Он требовал, чтобы власти утвердили ему регулярные свидания с собакой. По мнению Кастаньо, собака была частью «ядра семьи» и «дочерью». В материалах дела мужчина утверждал, что он и собака пострадали после развода.
В итоге суд постановил, что Симона — это «официальный член многовидовой семьи». Как стало известно, после разбирательства собаку считают «дочерью», которая осталась с «мамой» после развода. Поэтому у «отца» есть все права видеться с питомцем. Для свиданий будет составлен график, согласно которому мужчина станет навещать любимую собаку.
Примечательно, что до 2016 года колумбийское законодательство считало животных cosas muebles — движимым имуществом. Однако семь лет назад все изменилось. Теперь официально признано, что у домашних животных тоже есть чувства, а люди должны нести ответственность за их счастье и благополучие. Именно на эту поправку опирался судья, вынося вердикт по делу Кастаньо и Симоны.
К кому мы привязываемся больше
Кто-то больше любит собак, кто-то — кошек, в любом случае питомец всегда становится полноценным членом семьи. Группа ученых решила выяснить, к кому сильнее привязывается человек — к собаке или кошке? Для этого они провели эксперимент, в котором приняли участие 2117 участников от 18 до 89 лет из Великобритании, Дании и Австрии. У всех дома жили или кошка, или собака, или оба питомца сразу. С результатами можно ознакомиться ЗДЕСЬ.