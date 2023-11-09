Сколько нужно гулять с собакой каждый день? Ответ ветеринара Захаренко удивит

Владельцы собак знают: нашим хвостатым друзьям все равно — дождь на улице или снег, холодно или жарко, им необходимо гулять. Но сколько именно требуется питомцу каждый день бегать на свежем воздухе, чтобы чувствовать себя здоровым и в целом довольным жизнью? Об этом в своем телеграм-канале рассказал врач-ветеринар Дмитрий Захаренко.
Специалист отмечает: у собак, как и у большинства зверей, есть полифазный цикл сна. Они, в отличие от хозяев, восполняют потребность во сне за несколько заходов.
Норма сна зависит от возраста животного и его габаритов. Так, щенкам нужно спать примерно по 12-18 часов ежедневно. Взрослые псы спят примерно 14 часов, а вот более крупные особи могут тратить на сон по 18 часов. Больше этого срока спят старички.
агрессивное поведение без причины;
беспокойность и тревожность;
проблемы со сном;
набор веса даже при нормальном рационе.
Сколько должна гулять собака? Как минимум 1,5 часа в день, однако это цифра может быть и больше, тут все зависит от породы и размеров животного. Время от времени лучше отпускать ее с поводка, чтобы пес мог исследовать новые маршруты. Конечно, место для таких прогулок нужно выбирать безопасное, идеально подойдут поле или лес. На больших пространствах собака сможет как следует отбегаться. После такой прогулки она будет хорошо спать и отлично себя чувствовать.
В идеале надо дополнять вашу прогулку еще и умственной нагрузкой. Попробуйте выучивать с любимцем новые команды или трюки.
Какое время идеально подходит для выгула? Лучше всего, если вы сможете прогуляться с собакой за несколько часов до сна.
Кстати
Коты, в отличие от собак, свои дела делают не на улице, а в лоток. Но это в идеале. Бывает так, что домашний любимец постоянно справляет нужду в неположенном месте, что приносит хозяину множество проблем. Как переучить своего любимца? Как избавиться от неприятного запаха там, где котик уже успел сходить мимо лотка? Об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
Но есть у таких разных животных и нечто общее: котам для крепкого здоровья тоже нужен качественный сон. Сколько должен спать здоровый котик и как устроить ему идеальные условия для отдыха? Ответы на эти вопросы можно узнать ЗДЕСЬ.
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