Сколько нужно гулять с собакой каждый день? Ответ ветеринара Захаренко удивит

Сколько должна гулять собака? Как минимум 1,5 часа в день, однако это цифра может быть и больше, тут все зависит от породы и размеров животного. Время от времени лучше отпускать ее с поводка, чтобы пес мог исследовать новые маршруты. Конечно, место для таких прогулок нужно выбирать безопасное, идеально подойдут поле или лес. На больших пространствах собака сможет как следует отбегаться. После такой прогулки она будет хорошо спать и отлично себя чувствовать.