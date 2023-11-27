Мстит и гадит: зоопсихолог объясняет, может ли кошка затаить обиду на хозяина

Многие хозяева кошек могут рассказать о том, как питомец «мстит» им за ту или иную якобы нанесенную обиду. Одни уверены, что животное ведет себя плохо и может даже сходить в туалет прямо в хозяйскую постель, если долго оставлять его в одиночестве. Другие считают, что кошка мстит, обижается и ведет себя плохо из-за других провинностей хозяина.
Но приписывать кошкам человеческие эмоции — не очень хорошая идея. На самом деле кошек мотивирует вести себя неприемлемо — по человеческим меркам — нечто другое.
Зоопсихолог, соучредитель The Cat Behavior Alliance, где занимаются коррекцией поведения кошек
Они не мстят
«Все, что делает кошка, основывается не на эмоциях, а на инстинктах выживания и самозащиты. Они с ними рождаются. Это постоянная мотивация в жизни каждой кошки, — объясняют эксперты по поведению кошек Рита Реймерс и Линда Холл,
Но инстинктивная мотивация действовать так или иначе — это не то же самое, что месть, уточняют эксперты.
«Ваша кошка не мстит за то, что делает ее несчастной. Она даже не знает, что такое обида. Она просто пытается защитить свои ресурсы и на самом деле чувствует страх», — говорит Рита Реймерс.
Кошки находятся в середине пищевой цепи: они и хищники, и жертвы. Именно поэтому эти животные гораздо более бдительны в вопросах своей безопасности, чем, например, собаки.
Думай как кошка
Когда вам будет казаться, что кошка вам мстит или обижается на вас, злится или гневается, попробуйте поставить себя на ее место. Что она пытается этим поведением сказать?
«Оцените ситуацию и попытайтесь понять, кто или что заставляет вашу кошку плохо себя вести, — советует эксперт. — И после этого найдите способы облегчить чувство страха и беспокойства у животного. Именно они и стоят за его поведением. Можно что-то изменить в ситуации или успокоить кошку, чтобы снять стресс, перенаправить ее действия».
Почему она себя так ведет
Эксперты привели примеры, о чем на самом деле говорит плохое поведение вашей кошки. Кстати, в некоторых случаях причины «мстительности» могут быть связаны со здоровьем животного — надо обязательно показать его ветеринару.
Гадит в кровать
«Это самое распространенное поведение якобы мстительной кошки, — рассказывает Рита Реймерс. — Многие люди уверены, что делает так животное потому, что ему не нравятся хозяева или то, что они делают. Но это ни то ни другое. Просто смешение запахов — ваших и собственных — успокаивает кошку, когда она чувствует беспокойство или стресс».
«Если кошка ходит в туалет в вашу постель, она чувствует, что ее ресурсы под угрозой, они истощены. Так она вывешивает табличку: „Я живу здесь, а ты — нет!“ На такое поведение ее могут толкнуть серьезные изменения в доме — появление новых домашних животных, к примеру», — объясняет эксперт.
Царапается и ведет себя агрессивно
«Это вовсе не месть — такое поведение заложено в ДНК кошки, — говорит зоопсихолог. — Это естественная и необходимая часть физических потребностей вашей кошки. Агрессивно ведет себя кошка, которая боится за свою жизнь или свое благополучие. Этот инстинкт срабатывает, когда кошка чувствует угрозу, и она делает то, что, по ее мнению, необходимо для выживания».
Переезд, новые люди или домашние животные, любые серьезные изменения могут вызвать у вашей кошки агрессивное поведение.
«Но опять же это ни в коем случае не ненависть или обида, которую якобы затаила кошка на вас и проявляет таким поведением», — резюмирует Рита Реймерс.