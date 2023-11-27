Мстит и гадит: зоопсихолог объясняет, может ли кошка затаить обиду на хозяина

«Все, что делает кошка, основывается не на эмоциях, а на инстинктах выживания и самозащиты. Они с ними рождаются. Это постоянная мотивация в жизни каждой кошки, — объясняют эксперты по поведению кошек Рита Реймерс и Линда Холл, пишет издание Catster. — И хотя у кошек хорошая память, они на самом деле не таят обиды, как люди. Кошки могут избегать определенных людей, мест, ситуаций или вещей, с которыми у них был плохой опыт».