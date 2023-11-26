Ученый Бурматнов объяснил, почему бездрожжевого хлеба на самом деле не существует

Если вы видите на этикетке хлеба надпись «бездрожжевой», то закрадываются мысли, словно он приготовлен вообще без дрожжей. На самом деле это не так. Для выпечки такого хлеба используют различные закваски, где биологических микроорганизмов в разы меньше.