Исследование: «вредная» картошка оказалась полезна для сердца и сосудов

Большинство людей, которые придерживаются принципов здорового питания, призывают отказаться от картошки. Ведь в ней много крахмала, калорий, а пользы мало. Кроме того, от картошки можно легко набрать лишний вес, поэтому лучше всего заменить ее гречкой или овощами.
Во-первых, диетологи давно просят не разделять продукты на «плохие» и «хорошие». Очевидно, что капуста полезнее конфеты, но, если вам хочется сладкого, то не надо себя насиловать. Ешьте, но помните про норму и разнообразный рацион. Во-вторых, возвращаясь к картошке, этот продукт точно не стоит исключать из меню, говорят американские ученые.
Группа экспертов провела
«Зерновые и крахмалистые продукты объединяет то, что они являются сложными углеводами. Однако состав будет совершенно разным. В крахмалистых овощах может быть больше полезных микро- и макроэлементов», — пишут исследователи.
Ученые сравнили пользу картофеля, белого риса и белого хлеба. Оказывается, что «вредной» картошкой можно заменять привычный хлеб! Если вместо куска батона съедать небольшую отварную картофелину 2 раза в день, то это повысит содержание калия в организме на 21%. Этот элемент необходим для здоровья сердца и сосудов.
В ходе исследования доктор Кейт Аюбиз из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке и ее коллеги сравнили количество калия, витаминов B6 и C и клетчатки в картофеле среднего размера с тем же количеством белого риса и цельнозернового хлеба. Затем они рассчитали разницу в питательных веществах между тремя различными углеводами. Сравнивать решили картофель и цельнозерновой хлеб, так как они наиболее полезны.
Вот к каким выводам пришли исследователи:
в картофеле среднего размера находится 15% суточной нормы калия, а в цельнозерновом кусочке хлеба — только 3%;
витамина С в картофеле — 30% суточной нормы, а в цельнозерновом хлебе — 0%;
картофель среднего размера содержит 6% железа дневной нормы, кусочек цельнозернового хлеба — 9%;
что касается полезных пищевых волокон или клетчатки, то в картофелине их 8% суточной нормы, в цельнозерновом хлебе — 14%.
Эксперты также отмечают, что картофель лучше всего запекать — так в нем сохранится максимум полезных веществ. Если он молодой, то обязательно оставьте кожуру, ведь в ней много полезных витаминов и минералов.
Как выглядит картофель, который может вас отравить
Чтобы картошка действительно принесла пользу, ее нужно правильно выбрать. Есть несколько внешних признаков, которые могут указывать на то, что корнеплод лучше отнести в мусорное ведро. Подробнее — ЗДЕСЬ.