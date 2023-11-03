Исследование: «вредная» картошка оказалась полезна для сердца и сосудов

В ходе исследования доктор Кейт Аюбиз из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке и ее коллеги сравнили количество калия, витаминов B6 и C и клетчатки в картофеле среднего размера с тем же количеством белого риса и цельнозернового хлеба. Затем они рассчитали разницу в питательных веществах между тремя различными углеводами. Сравнивать решили картофель и цельнозерновой хлеб, так как они наиболее полезны.