Польза и вред картофеля: как овощ влияет на уровень сахара крови и состояние сосудов

Хотя по меркам истории картофель появился в нашем рационе не так давно, он заслужил популярность. Сегодня традиционное меню мы практически не представляем без этого овоща. Несмотря на то что картофель — овощ, он считается достаточно калорийным. К тому же некоторые блюда, особенно относящиеся к категории фастфуда, нельзя даже здоровым людям, поскольку жарка в масле, особенно длительно нагреваемом, может испортить любой продукт.
Насколько полезен картофель, как он влияет на здоровье, «Доктору Питеру» рассказала ведущий консультант по лабораторной медицине, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Кустова.
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Изначально его не любили
Картофель появился в нашей стране в XVIII веке. Первоначально отвергаемый и культивируемый из-под палки, постепенно он стал одним из основных продуктов в рационе питания россиян, потеснив многие другие традиционные продукты: репу, тыкву, кабачки и так далее.
Кажется, что многообразие блюд из картофеля бесконечно: салаты, гарниры, супы, хлеб и даже десерты. Вряд ли «особо вредный» продукт мог бы стать настолько популярным, но с точки зрения здорового питания употреблять картофель нужно в умеренном количестве и в «правильном» виде.
На 100 г картофеля приходится около 75 ккал, всего около 2 г белка и 0,4 г жира — при условии, что это отварной продукт без масла. А вот углеводов в нем 15,8 г и всего 0,4 г клетчатки. Преимущественно углеводы представлены крахмалом, который при расщеплении дает достаточное количество энергии. В любом виде картошка также поставляет достаточно высокое количество калия, необходимого для сердечной мышцы и тонуса сосудов. Есть в нем и другие минералы и микроэлементы, витамины и полезные вещества.
Чем вреден картофель
Основная претензия, которую диетологи предъявляют к продуктам из картофеля — их высокий гликемический индекс. Это означает, что съеденная картошка быстро и резко повышает уровень сахара в крови, нагружает инсулярный аппарат и способствует накоплению жировой ткани. Поэтому в рационе питания людей с сахарным диабетом и ожирением порции картофеля рекомендовано сокращать вдвое в сравнении с привычным количеством.
По способам кулинарной обработки тоже есть ограничения: картофель лучше есть в отварном или запеченном виде. Пюре и жареный картофель обладают более высокой калорийностью за счет добавления растительных и животных жиров. Употребление чипсов, фри и картофельных долек из меню фастфуда следует свести к минимуму. Помимо жиров, эти продукты содержат еще и массу пищевой «химии» и канцерогенов.
Польза картофеля
Порция картофеля массой в 200 г может обеспечить до 70% дневной нормы потребления витамина С. Также в картофеле содержатся витамины группы В (В1, В3, В6, фолиевая кислота) и пищевые волокна. В числе положительных качеств — высокое содержание калия, магния, фосфора и других микроэлементов.
Минеральные вещества распределены в клубне неравномерно: от кожуры к сердцевине их количество убывает, поэтому картофель, приготовленный в мундире, считается самым полезным. Чтобы максимально сохранить витамины и микроэлементы, картофель рекомендуют отваривать в небольшом количестве воды.
Важно правильно выбрать
При покупке картошки в магазине или на рынке лучше выбирать клубни среднего размера, ровные, упругие, без признаков порчи и прорастания. Зеленые пятна на кожуре содержат соланин, который хоть и обладает токсичностью, но содержится в очень небольшом количестве. Теоретически интоксикация соланином возможна только при употреблении нескольких килограммов сырого нечищеного незрелого картофеля. Поэтому с позеленевшего или проращенного картофеля достаточно срезать более толстый слой кожуры — и можно не опасаться за самочувствие.
Молодой картофель — самый вкусный
Безусловно, самый вкусный — молодой картофель. Вопреки устоявшемуся убеждению, количество витаминов и минеральных элементов почти одинаково и в молодом, и в зрелом картофеле.
Однако в раннем картофеле может быть выше содержание нитратов, которые не успевают перейти в белковые и азотистые соединения до полного созревания клубня. Если происхождение раннего картофеля неизвестно, то перед приготовлением лучше все-таки с него снять кожицу и подержать в воде около получаса, это поможет избавиться от нитратов.