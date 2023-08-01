Польза и вред картофеля: как овощ влияет на уровень сахара крови и состояние сосудов

На 100 г картофеля приходится около 75 ккал, всего около 2 г белка и 0,4 г жира — при условии, что это отварной продукт без масла. А вот углеводов в нем 15,8 г и всего 0,4 г клетчатки. Преимущественно углеводы представлены крахмалом, который при расщеплении дает достаточное количество энергии. В любом виде картошка также поставляет достаточно высокое количество калия, необходимого для сердечной мышцы и тонуса сосудов . Есть в нем и другие минералы и микроэлементы, витамины и полезные вещества.