Как выбрать полезную для здоровья молодую картошку: советы экспертов Роспотребнадзора

Середина лета — сезон молодой картошки. Возможно, вы удивитесь, но этот овощ не только очень хорош на вкус, но и весьма полезен для здоровья.
О том,
В молодой картошке есть много калия, который необходим для здоровья сердечно-сосудистой системы. Кроме того, есть в нем и заряд витамина С. Причем особенно много пользы именно в молодой картошке: чем больше корнеплод успел полежать, тем меньше в нем витаминов и минералов. Витамин С укрепляет иммунитет, участвует в синтезе коллагена, работает как мощный антиоксидант. А еще в молодом картофеле больше воды и меньше крахмала, что делает его отличным продуктом для тех, кто хочет похудеть.
Что касается цвета молодой картошки, то тут все зависит от ее сорта. В желтоватых сортах много каротина, который очень полезен для зрения. В красновато-фиолетовых клубнях есть антиоксидант антоциан, помогающий замедлить старение.
Главное — не есть картошку с зелеными пятнами. В таком продукте много опасного яда солонина. Как только картошка начала зеленеть — избавьтесь от нее.
На что еще стоит обратить внимание при покупке корнеплода? На упаковке картошки лучше проверить дату сбора урожая. Картошку можно хранить не больше года, а в идеале съесть ее в течение 3-4 месяцев.
Внешний вид картошки может многое рассказать о ее качестве. Клубни обязательно должны быть плотными, твердыми, без налета, глазков и ростков, средними по размеру. Если вы хотите пожарить картошку, лучше выбирать менее крахмалистые сорта, а для варки, наоборот, с высоким содержанием крахмала. Проверить количество крахмала в картофеле можно, разрезав его и соединив. Если половинки не склеятся, значит, крахмала в нем мало. В белых сортах, кстати, крахмала изначально меньше. А розовые идеально подойдут для салатов из-за своей плотной структуры.
Вот перечень признаков идеального картофеля:
плотный и твердый;
с гладкой кожурой;
без темных пятен и глубоких глазков.