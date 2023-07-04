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Как выбрать полезную для здоровья молодую картошку: советы экспертов Роспотребнадзора

Молодая картошка куда полезней, чем та, что уже успела пролежать несколько месяцев в магазине. Узнайте, как определить качественный и безопасный продукт.

4 июля 2023
соланин картофель польза и вред для организма
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iStockphoto

Середина лета — сезон молодой картошки. Возможно, вы удивитесь, но этот овощ не только очень хорош на вкус, но и весьма полезен для здоровья.

О том, как выбрать качественную молодую картошку и какие клубни есть опасно для здоровья, объяснили эксперты Роспотребнадзора.

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В молодой картошке есть много калия, который необходим для здоровья сердечно-сосудистой системы. Кроме того, есть в нем и заряд витамина С. Причем особенно много пользы именно в молодой картошке: чем больше корнеплод успел полежать, тем меньше в нем витаминов и минералов. Витамин С укрепляет иммунитет, участвует в синтезе коллагена, работает как мощный антиоксидант. А еще в молодом картофеле больше воды и меньше крахмала, что делает его отличным продуктом для тех, кто хочет похудеть.

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Что касается цвета молодой картошки, то тут все зависит от ее сорта. В желтоватых сортах много каротина, который очень полезен для зрения. В красновато-фиолетовых клубнях есть антиоксидант антоциан, помогающий замедлить старение.

Главное — не есть картошку с зелеными пятнами. В таком продукте много опасного яда солонина. Как только картошка начала зеленеть — избавьтесь от нее.

На что еще стоит обратить внимание при покупке корнеплода? На упаковке картошки лучше проверить дату сбора урожая. Картошку можно хранить не больше года, а в идеале съесть ее в течение 3-4 месяцев.

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Внешний вид картошки может многое рассказать о ее качестве. Клубни обязательно должны быть плотными, твердыми, без налета, глазков и ростков, средними по размеру. Если вы хотите пожарить картошку, лучше выбирать менее крахмалистые сорта, а для варки, наоборот, с высоким содержанием крахмала. Проверить количество крахмала в картофеле можно, разрезав его и соединив. Если половинки не склеятся, значит, крахмала в нем мало. В белых сортах, кстати, крахмала изначально меньше. А розовые идеально подойдут для салатов из-за своей плотной структуры.

Вот перечень признаков идеального картофеля:

  • плотный и твердый;

  • с гладкой кожурой;

  • без темных пятен и глубоких глазков.

Автор текста:Дарья Гапионок
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