Как выбрать полезную для здоровья молодую картошку: советы экспертов Роспотребнадзора

В молодой картошке есть много калия, который необходим для здоровья сердечно-сосудистой системы. Кроме того, есть в нем и заряд витамина С. Причем особенно много пользы именно в молодой картошке: чем больше корнеплод успел полежать, тем меньше в нем витаминов и минералов. Витамин С укрепляет иммунитет, участвует в синтезе коллагена, работает как мощный антиоксидант. А еще в молодом картофеле больше воды и меньше крахмала, что делает его отличным продуктом для тех, кто хочет похудеть.