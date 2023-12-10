Инфекционист Керлин объяснил, через сколько дней появятся симптомы гриппа после заражения

Прививку от гриппа обычно рекомендуют делать осенью, чтобы иммунитет сформировался аккурат к росту заболеваемости. Если этой мерой предосторожности вы пренебрегли, важно не пропустить первые симптомы гриппа, чтобы своевременно начать лечение.
Как быстро вы заразитесь
Первое, что нужно понимать: после контакта с заболевшим вы можете не заразиться вовсе, даже если у вас нет иммунитета. Если же чуда не произошло, то вы заболеете спустя несколько дней.
Марсель Керлин, адъюнкт-профессор медицины отделения инфекционных заболеваний Медицинской школы Университета здоровья и науки штата Орегон, отмечает, что симптомы проявляются в период от 1 до 5 дней. Обычно это лихорадка, озноб, головная боль, кашель и насморк.
Как быстро инфекция проявит себя, зависит от человека, но обычно инкубационный период длится 2,5 дня после контакта, говорит Керлин. Его коллега Хилари Бэбкок, врач-инфекционист Вашингтонского университета в Сент-Луисе, говорит о меньших сроках — 1-2 дня.
Как понять, что это грипп
«Одна из отличительных особенностей гриппа — он часто начинается внезапно. С простудой все обстоит иначе», — говорит Бэбкок.
К примеру, утром вы можете чувствовать себя прекрасно, а к обеду совсем расклеиться.
Как только вы заподозрили у себя грипп, стоит ограничить свое общение с окружающими, чтобы инфекция не распространялась дальше.
Для большинства людей, особенно вакцинированных, грипп не заканчивается госпитализацией и тяжелыми осложнениями. Справиться с ним можно дома — с помощью безрецептурных лекарств, если пить много жидкости и отдыхать.
Однако осторожнее стоит быть людям старше 65 лет, пациентам с ослабленным иммунитетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легких или с онкологическим диагнозом. Им лучше сразу проконсультироваться по поводу лечения с врачом.
Как обезопасить себя
Наиболее эффективный способ защитить себя от гриппа — сделать прививку. Даже если вы в итоге заразитесь, симптомы будут менее выражены и вы переболеете в легкой форме.
Сезон гриппа длится порой до апреля, так что сделать прививку можно в любой месяц, помня о том, что иммунитет формируется спустя две недели.
Если вы не привиты, в людных местах можно носить маску, чаще мыть руки и использовать антисептики.