«Я призываю людей сделать прививку от гриппа, хотя моей дочери она не помогла, — говорит безутешный отец. — Ремни безопасности в машине тоже не всегда спасают от смерти, но это не значит, что нужно ездить непристегнутым. Да, вакцина не дает стопроцентной гарантии, но если он может снизить вероятность тяжелого исхода, ее нужно делать!»