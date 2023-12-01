53-летний врач Сезар Термуло (США) работает педиатром и по долгу службы нередко лечит детей, больных гриппом. Но спасти собственную дочь мужчина не смог. Он потерял ребенка три года назад.
«У моей 16-летней дочери Риз не было никаких проблем со здоровьем. Никаких хронических заболеваний. Она была в школьной танцевальной команде и считалась одним из лучших учеников класса. Хотела быть врачом, как и я», — рассказал Сезар для портала
Ничто не предвещало беды
Симптомы появились утром 9 января. В школе у девочки поднялась температура, начался кашель. Сезар забрал дочь с уроков на работу. Взял анализ — оказалось, что у девочки грипп.
«Я начал ей давать препарат, который блокирует ферменты вирусов гриппа. Риз чувствовала себя немного уставшей, но все еще делала домашнее задание, болтала с друзьями».
На следующее утро девочка пожаловалась на боль в груди под ребрами от сильного кашля.
«Я знал, что от гриппа можно умереть. Обычно это вызвано наложившейся бактериальной пневмонией. Поэтому я сразу же проверил ее легкие. Но не услышал никаких признаков пневмонии — ни хрипов, ни ослабленного или учащенного дыхания, ни одышки», — вспоминает врач.
Не было никаких симптомов, которые могли бы подсказать мне, что дочь умирает.
«Риз, ты поправишься», — сказал ей я перед уходом на работу. И это были мои последние ей слова.
Опасное осложнение
Чуть позже мама Риз зашла в комнату к дочке, чтобы накормить ее свежеприготовленным супом. К тому моменту девочка уже не дышала.
«Моя жена попыталась сделать искусственное дыхание, позвонила в скорую, а потом и мне. Я помчался домой, а когда приехал, врачи уже загружали Риз в машину скорой помощи. Один из них сказал: „Мы не можем измерить ее пульс…"»
Смерть девочки констатировали уже в больнице. Причиной назвали грипп и пневмонию, вызванную стрептококком А, который был обнаружен в ее легких.
«Накануне мы сделали тест на стрептококк, и он был отрицательным. Но стрептококк распространился в ее кровь и даже был обнаружен в мозгу. Пневмония вызвала сепсис, из-за чего ее сердце остановилось».
Будьте осторожны!
Детский врач предупреждает родителей:
При этом Риз всего за месяц до смерти сделала прививку от гриппа. Но вакцина, которую ей вкололи, не распространялась на штамм грипп B/Victoria, от которого скончалась девочка.
«Я призываю людей сделать прививку от гриппа, хотя моей дочери она не помогла, — говорит безутешный отец. — Ремни безопасности в машине тоже не всегда спасают от смерти, но это не значит, что нужно ездить непристегнутым. Да, вакцина не дает стопроцентной гарантии, но если он может снизить вероятность тяжелого исхода, ее нужно делать!»