Не боится антибиотиков, трудно выявить: особенности пневмонии, которой болеют дети во всем мире

«Это кашель, продолжающийся больше 2-3 недель. Как правило, есть эпизод лихорадки, хотя в целом болезнь может и не протекать с высокой температурой, а также затрудненность дыхания, — говорит Валерия Газина. — Частота пневмоний, причина которой — микоплазма, растет с пяти лет, для нее характерна высокая температура в течение 2-10 дней, но без выраженной интоксикации, при сохранении активности ребенка. Один из характерных симптомов пневмонии — асимметрия разнокалиберных хрипов, с одной стороны их может быть больше, с другой — меньше. Иногда развивается бронхообструктивный синдром. Характерно также покраснение конъюнктив».