5 вещей в вашем доме, из-за которых вы стареете слишком быстро

Многие люди готовы тратить баснословные деньги на то, чтобы выглядеть моложе. Все мы знаем, какой вклад во внешность и хорошее самочувствие дает здоровый образ жизни. Однако знаете ли вы, что некоторые предметы в вашем доме могут не только вредить вашему здоровью, но и буквально приближать старение?
Вот пять таких предметов. Подумайте, есть ли они в вашей квартире.
Плохое освещение
Ваша люстра может выглядеть очень хорошо и отлично дополнять интерьер, но это не главное. Очень важно, чтобы в вашем доме было достаточно света и чтобы он был правильно организован. Лампочки должны давать свет, который будет комфортным для вашего зрения при чтении, иначе вы станете постоянно щуриться в попытке рассмотреть что-то и в итоге вокруг глаз появятся маленькие морщинки из-за постоянного напряжения мышц. Избавиться от них будет не так просто.
Наволочки
И речь тут снова не о стиле. Обратите внимание на то, из какого материала сделано постельное белье. Оптимальный вариант для наволочек — шелк. Сон на такой наволочке поможет сохранить молодость кожи. Кожа и волосы скользят по гладкому материалу, поэтому свежий вид наутро гарантирован.
Агрессивная бытовая химия
Прогресс зашел уже далеко: современные средства для уборки позволяют оттереть и отмыть все, что угодно. Однако не забывайте: руки в первую очередь выдают наш возраст, ведь именно на них кожа страдает от агрессивного влияния окружающей среды даже больше, чем на лице.
Поэтому не ленитесь надевать перчатки при уборке и когда моете посуду. Кроме того, старайтесь выбирать более щадящие варианты бытовой химии. Не торопитесь, дайте средству подействовать и не спешите сразу тереть. Вы сэкономите время, силы и сбережете руки.
Плохой стол и стулья
В попытке сэкономить многие покупают не самые качественные столы и стулья, на которых просто неудобно сидеть. Казалось бы, при чем тут молодость? Однако и наше здоровье, и общий внешний вид очень сильно зависят от позвоночника и осанки. Так что не скупитесь на хороший стул для работы, особенно если вам приходится проводить на нем много часов.
Диван в качестве спального места
На съемных квартирах диван нередко единственное место для сна в доме. Однако взрослому человеку нормально выспаться на нем будет очень тяжело. И ладно, если вы проведете так пару ночей в гостях у друзей, но на постоянной основе вам нужна нормальная, хорошая кровать.
Плохой сон — один из самых мощных триггеров преждевременного старения. Мешки под глазами, мелкая сеть морщин, зверский аппетит из-за повышенного кортизола и плохой выработки мелатонина — все это точно не сделает вас моложе, пишет издание jenata.blitz.