5 вещей в вашем доме, из-за которых вы стареете слишком быстро

Ваша люстра может выглядеть очень хорошо и отлично дополнять интерьер, но это не главное. Очень важно, чтобы в вашем доме было достаточно света и чтобы он был правильно организован. Лампочки должны давать свет, который будет комфортным для вашего зрения при чтении, иначе вы станете постоянно щуриться в попытке рассмотреть что-то и в итоге вокруг глаз появятся маленькие морщинки из-за постоянного напряжения мышц. Избавиться от них будет не так просто.