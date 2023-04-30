Отпугнут эти 5 запахов: как избавиться от муравьев в квартире

«Гранулы — самое эффективное средство от муравьев наряду с гелем, который насекомые также едят и набирают в зоб, — считает эксперт. — В его составе есть натуральная пищевая приманка — экстракт абрикоса. Гель безопасен для людей и животных, но после обработки рекомендуется ограничить их доступ к местам, где ее проводили. Одного тюбика хватает для обработки до 10 кв. м. Его можно использовать самостоятельно или в сочетании с пищевыми приманками для насекомых. Гранулы и гель стоят в районе 300 рублей.