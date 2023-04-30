Отпугнут эти 5 запахов: как избавиться от муравьев в квартире

Муравьи — очень организованные насекомые. В колонии всегда есть матка (или королева), ответственная за размножение. Она не двигается и сидит в гнезде, куда остальные муравьи носят еду. Муравьи питаются остатками пищи, и первый логичный шаг — соблюдать чистоту на кухне, хотя этого недостаточно.
В идеале нужно добраться до гнезда и уничтожить его. Если повезет, это можно сделать физически: матку раздавить, а колонию приманить на остатки еды (например, на селедку) и уничтожить. Также можно залить гнездо кипятком, горячей водой с содой или обработать парогенератором. При необходимости повторить процедуру.
Дела обстоят сложнее, если гнездо недоступно, оно у соседей или в том же мусоропроводе. В этом случае общая рекомендация — проследить дорожки, по которым двигаются муравьи за пищей, и разложить по ней приготовленную отравленную приманку или распределить инсектициды.
Самодельная приманка против муравьев
Сухую борную кислоту смешайте с медом или сахарным сиропом, яичным желтком и яблочным пюре в соотношении 1:3, массу скатайте в шарики и разложите по траектории передвижения насекомых.
Соду смешайте с сахарной пудрой (именно пудрой, а не сахаром, муравьи настолько умные, что могут разделить кристаллы сахара и соды) в соотношении 1:1 и также насыпьте вдоль дорожек, по которым они передвигаются.
Не доверяете домашним средствам — воспользуйтесь инсектицидами. Их выбор очень широкий. Самый простой в применении и бюджетный — это специальные мелки. В интернет-магазинах их можно найти дешевле 100 рублей. Мелком нужно пройтись полосками по 2-4 см в местах передвижения муравьев и ждать результата.
Санитарный врач, эксперт по борьбе с вредителями компании «Добролов»
Гранулы и гель от муравьев
Есть инсектициды, которые относятся к пищевым приманкам, насекомые уносят их в муравейник. Такую отраву от муравьев рекомендуется рассыпать по линии движения муравьев или растворить в воде и опрыскать щели и предполагаемые места гнезд. Другой вариант — расставить маленькие плоские миски с разведенным раствором в местах перемещения муравьев. Применять утром и вечером.
«Гранулы — самое эффективное средство от муравьев наряду с гелем, который насекомые также едят и набирают в зоб, — считает эксперт. — В его составе есть натуральная пищевая приманка — экстракт абрикоса. Гель безопасен для людей и животных, но после обработки рекомендуется ограничить их доступ к местам, где ее проводили. Одного тюбика хватает для обработки до 10 кв. м. Его можно использовать самостоятельно или в сочетании с пищевыми приманками для насекомых. Гранулы и гель стоят в районе 300 рублей.
Какие запахи отпугивают муравьев
Если вы знаете, что поблизости живут муравьи (у соседей, например), можно отпугнуть их с помощью растворов эфирных масел. Муравьи боятся запахов:
пихты,
можжевельника,
эвкалипта,
апельсина (можно даже раскладывать корочки апельсина вдоль плинтусов)
мяты.
На одну емкость достаточно 10-20 капель масла. Можно опрыскивать раствором квартиру, добавлять в воду для мытья полов, смачивать кусочки ваты и раскладывать по углам, вдоль плинтусов и подоконников, поджигать аромалампы. Также хорошо против муравьев добавлять в воду для мытья полов уксус и нашатырный спирт.