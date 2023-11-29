Гипертония — одно из самых распространенных и опасных заболеваний, которое грозит массой других проблем со здоровьем, в том числе со смертельным исходом. Считается, что после 45 лет она есть у каждого четвертого. Правда, далеко не все выполняют назначения врачей и принимают лекарства, а многие даже не знают о своем диагнозе.
По словам врача-кардиолога с 23-летним стажем Анны Кореневич, у людей, которых беспокоят скачки давления и тревожность, больше шансов на долголетие, чем у тех, кого ничто не беспокоит. Согласны, звучит парадоксально. Но в этом, как заверяет врач, и заключается самая большая опасность гипертонии — полное отсутствие симптомов.
«Гипертоническая болезнь — это стойкое давление выше 140/90 в состоянии физического и эмоционального покоя, в том числе во сне. У людей с гипертонией нет никаких жалоб и симптомов. Они часто даже не знают о своем давлении и ничего не предпринимают для его снижения», —
Тем же людям, которые, несмотря на лечение, часто плохо себя чувствуют, доктор советует обратить больше внимания на свое психологическое состояние и при необходимости записаться на консультацию к психотерапевту.
«Если вас беспокоят скачки давления, несмотря на лечение, у вас болит голова, давит в груди, появляется тревога и страх, немеют руки и ноги, колет и замирает сердце, мурашки бегают по телу и не хватает дыхания, вам то холодно, то жарко — сложно принять, что давление здесь совершенно ни при чем, но оно и правда ни при чем. Это симптомы невроза, которые нельзя убрать с помощью таблеток. Именно поэтому вы меняете врачей и таблетки, а результат нулевой», — объяснила специалист.
Одна из главных причин инфаркта
По мнению Анны Кореневич, глубинная причина сердечного приступа — в психосоматике, а именно во внутреннем психологическом конфликте, который запускает в организме целый каскад биохимических и патофизиологических реакций. Кардиолог называет его «конфликтом потери территории». Причем у мужчин и женщин «потерянные территории» могут быть разными:
среди мужчин 35-65 лет — угроза потери бизнеса, денег и репутации;
среди женщин — потеря члена семьи или супруга.
По словам кардиолога, после сердечного приступа важно не только пройти лечение у кардиолога, повысить физическую активность и перейти на более здоровое питание, но и обнаружить свой конфликт «потери территории», а потом проработать его. Как заверила Анна Кореневич, от такой проработки зависит 70% успеха в восстановлении сердечной мышцы после инфаркта и снижении риска рецидива.