«Если вас беспокоят скачки давления, несмотря на лечение, у вас болит голова, давит в груди, появляется тревога и страх, немеют руки и ноги, колет и замирает сердце, мурашки бегают по телу и не хватает дыхания, вам то холодно, то жарко — сложно принять, что давление здесь совершенно ни при чем, но оно и правда ни при чем. Это симптомы невроза, которые нельзя убрать с помощью таблеток. Именно поэтому вы меняете врачей и таблетки, а результат нулевой», — объяснила специалист.