«Конфликт потери территории»: кардиолог Кореневич назвала одну из главных причин инфаркта

В большинстве случаев инфаркт возникает из-за образования тромба в артерии, питающей сердечную мышцу. В списке же главных виновников появления такого тромба врачи обычно называют:
высокий холестерин;
гипертонию;
сгущение крови;
высокий уровень воспаления в организме.
А в чем причины роста давления, уровня холестерина или повышенной вязкости крови? Считается, что они связаны в основном с:
малоподвижным образом жизни;
лишним весом;
вредными привычками;
стрессом.
«Все эти компоненты действительно наблюдаются у большого количества людей, переживших сердечный приступ, но далеко не у всех. Среди пациентов с инфарктом много людей, которые вели здоровый образ жизни во всех смыслах этого слова. Верно и обратное. Далеко не у всех людей с „неправильным“ образом жизни возникает сердечный приступ. Так в чем же причина на самом деле?» —
По мнению специалиста, глубинная причина сердечного приступа — в психосоматике, а именно во внутреннем психологическом конфликте, который запускает в организме целый каскад биохимических и патофизиологических реакций. Кардиолог называет его «конфликтом потери территории». Причем у мужчин и женщин «потерянные территории» могут быть разными. По словам Анны Кореневич, самые частые причины сердечного приступа:
среди мужчин 35-65 лет — угроза потери бизнеса, денег и репутации;
среди женщин — потеря члена семьи или супруга.
«Если вы перенесли сердечный приступ, то помимо лечения у кардиолога, расширения физической активности, здорового питания и прочих важных моментов надо обнаружить конфликт „потери территории“ и проработать его. Это необходимо для быстрого восстановления сердечной мышцы и снижения риска рецидива болезни», — заключила Анна Кореневич, отметив, что от проработки этого конфликта зависит 70% успеха.
Три предвестника инфаркта
Как рассказывала ранее Анна Кореневич, у половины пациентов за пару дней или недель до сердечного приступа появляются признаки, на которые лучше сразу обратить внимание и попросить медицинской помощи. Это поможет вовремя начать лечение и предотвратить инфаркт.
Появление жжения или давления в груди при ходьбе, которые быстро проходят. Как правило, люди с такой проблемой инстинктивно останавливаются и ждут, когда ощущения пройдут, чтобы идти дальше.
Зимой ощущение жжения за грудиной или целиком в груди при выходе на улицу, на холод. По словам кардиолога, курильщики всегда уверены, что это связано с бронхами. На самом деле это холодовая стенокардия: она возникает из-за спазма в коронарных артериях на фоне выраженного атеросклероза. Это повод идти к кардиологу.
Появление жжения или сдавливания в груди в утренние часы. Эти ощущения могут даже разбудить человека. Они проходят достаточно быстро, максимум за 15 минут. Потом, по словам кардиолога, человек засыпает как ни в чем не бывало, и в течение дня его тоже может ничего больше не беспокоить.