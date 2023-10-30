«Конфликт потери территории»: кардиолог Кореневич назвала одну из главных причин инфаркта

«Все эти компоненты действительно наблюдаются у большого количества людей, переживших сердечный приступ, но далеко не у всех. Среди пациентов с инфарктом много людей, которые вели здоровый образ жизни во всех смыслах этого слова. Верно и обратное. Далеко не у всех людей с „неправильным“ образом жизни возникает сердечный приступ. Так в чем же причина на самом деле?» — рассуждает в своем телеграм-канале врач-кардиолог с 23-летним стажем Анна Кореневич.