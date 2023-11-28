«Мы такого давно не видели»: в Петербурге необычайный рост микоплазменной пневмонии у детей

Микоплазма у каждого второго с ОРВИ
На прошлой неделе стало известно, что в Китае резко возросла заболеваемость среди детей, больницы переполнены. В большинстве случаев детей поражает атипичная микоплазменная пневмония. В России тоже отмечают рост.
По словам Елены Дондурей, главного внештатного детского инфекциониста комитета по здравоохранению Петербурга, врачи наблюдают нечто необычное. В детской клинической больнице №5 им. Филатова в Петербурге аншлаг: микоплазменная инфекция у каждого третьего пациента.
Врач-инфекционист, главный внештатный детский инфекционист Петербурга, заведующая инфекционным боксированным отделением №10 детской клинической больницы №5 им. Филатова, кандидат медицинских наук
«Мы отмечаем необычайный подъем микоплазменной инфекции — такого мы не видели, наверное, много лет. У каждого второго-третьего пациента с ОРВИ в стационаре пневмония, причем в 50-80% случаев — микоплазменная. Это действительно много, раньше такого не было», — говорит Елена Дондурей.
Как рассказали «Доктору Питеру» в Педиатрическом университете, среди детей заметный рост респираторного микоплазмоза начался с октября 2023 года. По словам Светланы Петровой, доцента кафедры факультетской педиатрии СПбГПМУ, сейчас в отделение пульмонологии университетской клиники с такой инфекцией поступают в основном школьники.
Доцент кафедры факультетской педиатрии Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического университета (СПбГПМУ)
«В среднем респираторный микоплазмоз составляет от 7% до 21% в структуре острых респираторных заболеваний. Часто инфекция протекает без явных симптомов или под маской легкого ОРВИ, но каждые 5-7 лет бывают подъемы заболеваемости, когда она составляет до 40-50% в структуре общей респираторной заболеваемости», — говорит Светлана Петрова.
Что это за инфекция
По словам Светланы Петровой, микоплазменную пневмонию вызывает бактерия Mycoplasma pneumoniae. Эти микроорганизмы могут существовать вне клеток, паразитируя на клетках организма-хозяина. Именно по этому признаку их относят к атипичным возбудителям.
«В эту группу входят вирусы, хламидии, легионеллы, которые также способны поражать респираторный тракт человека», — объясняет Светлана Петрова.
Передается инфекция воздушно-капельным путем, поэтому особенно быстро распространяется в закрытых коллективах: в детских садах, школах.
«Заболевший ребенок может быстро стать причиной болезни всех членов семьи, класса. Поэтому распространенность респираторного микоплазмоза возрастает после 3-5 лет, совпадая с расширением контактов», — добавляет доцент СПбГПМУ.
Почему именно сейчас
Как объясняет Елена Дондурей, так мы отдаем своеобразный иммунный долг после пандемии COVID-19.
«Сейчас мы болеем всем тем, чем не болели во время пандемии. И хотя микоплазму мы регистрировали каждый год, в этом году чрезвычайный подъем заболеваемости. Так положено каждой инфекции: раз в три года или раз в десять лет идти в рост. И от нас, к сожалению, это не зависит», — говорит инфекционист.
Как проявляется
Вот тут все сложно. По словам Елены Дондурей, без лабораторных анализов отличить микоплазменную от других видов пневмоний невозможно: специфических симптомов у нее нет.
«Микоплазменная пневмония может протекать как с невысокой, так и с высокой температурой, с одышкой и без. Самое главное, что очень часто мы встречаем микст-инфекции. То есть обязательно у таких детей кроме микоплазмы может быть какой-то другой респираторный вирус — не важно, риновирус, аденовирус или парагрипп», — говорит главный детский инфекционист города.
Развиваться пневмония у всех детей тоже может по-разному. По словам специалиста, у одних она может быть видна на рентгене, а у других — только на КТ. Есть и такие, у кого до пневмонии дело не доходит.
«Это говорит об уникальности взаимодействия между возбудителем и организмом», — добавляет эксперт.
По словам Светланы Петровой, некоторые особенности у микоплазменной инфекции все-таки есть.
Начало заболевания чаще постепенное, чем острое. Симптомы могут нарастать 5-7 дней.
Температура чаще субфебрильная — 37-37,5 градусов. При легких, неосложненных формах заболевания поражаются верхние дыхательные пути. Поражение нижних дыхательных путей протекает по типу бронхита, для которого характерны навязчивые приступы кашля и трудности с дыханием, однако прием бронхоспазмолитических препаратов не дает выраженного положительного эффекта. Самое тяжелое осложнение — микоплазменная пневмония. В отличие от типичной бактериальной пневмонии для нее характерно двухстороннее поражение легких.
При ухудшении состояния и повышении температуры до 38-39 градусов в конце второй и на третьей неделе болезни чаще всего речь идет уже о присоединении пневмококковой пневмонии.
Как защититься
Специфической защиты от микоплазменной инфекции нет. От нее нет даже прививки. Помочь могут только меры, общие против всех ОРВИ. Как напомнила Елена Дондурей, надо:
мыть руки;
носить маски;
не посещать многолюдные общественные места без необходимости в разгар сезона ОРВИ и гриппа.