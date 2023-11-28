«Мы такого давно не видели»: в Петербурге необычайный рост микоплазменной пневмонии у детей

« Сейчас мы болеем всем тем, чем не болели во время пандемии . И хотя микоплазму мы регистрировали каждый год, в этом году чрезвычайный подъем заболеваемости. Так положено каждой инфекции: раз в три года или раз в десять лет идти в рост. И от нас, к сожалению, это не зависит», — говорит инфекционист.