«Поступают почти каждый день»: среди детей растет заболеваемость пневмониями

Накануне Роспотребнадзор по Архангельской области заявил о том, что за неделю с 16 по 22 октября выявили 237 случаев, в том числе 111 — среди детей.
«Показатель заболеваемости составил 22,2 на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 35,4% и ниже уровня среднего многолетнего показателя на 16,2%», —
Как пишут СМИ, в Великих Луках на карантин по пневмонии закрыли три школы, а в костромских школах досрочно отпустили учеников на каникулы с 26 октября из-за высокой заболеваемости ОРВИ и случаев внебольничной пневмонии в учебных заведениях. В некоторых телеграм-чатах родители пишут об уходе на карантин также нескольких школ в одном из округов Москвы.
В Петербурге тоже рост
Как рассказали «Доктору Питеру» в Детской клинической больнице №5 им. Филатова, случаев пневмоний у детей действительно стало больше, в основном врачи стационара выявляют микоплазменные. Выросло также число пациентов с ОРВИ и гриппом, но, как говорят медики, это обычный сезонный рост.
В клинике Педиатрического университета отмечают: в целом ситуация спокойная. Есть увеличение числа больных ОРВИ, но в это время года так происходит всегда. Как правило, сейчас у пациентов выявляют респираторно-синцитиальные вирусы и парагрипп. По словам Натальи Павловой, заведующей инфекционным отделением Педиатрического университета, за последний месяц среди пациентов не было ни одного подтвержденного случая гриппа А и В, а также COVID-19, хотя на эти инфекции всех тестируют. А вот поступающих с сезонной пневмонией в университетской клинике тоже стало больше, если сравнивать с сентябрем. Таким пациентам ставят диагноз «внебольничная пневмония».
Врач-инфекционист, заведующая инфекционным отделением №1 СПбГПМУ
«Если в сентябре за неделю был один случай, то сейчас практически каждый день госпитализируется ребенок с диагнозом „пневмония“. Вызывают пневмонии как вирусные, так и бактериальные инфекции. Пневмонии у нас успешно лечатся, дают положительную динамику на терапию», — говорит Наталья Павлова.
По словам специалиста СПбГПМУ, пневмония развивается быстро, клинические симптомы появляются уже через несколько дней после начала заболевания. Заподозрить пневмонию не всегда легко: на начальном этапе симптомы почти не отличаются от обычной простуды.
Наталья Павлова назвала пять признаков, которые могут указывать на развитие пневмонии у ребенка и которые опасно игнорировать:
кашель;
высокая температура;
иногда могут быть боли в животе;
одышка;
трудности с дыханием.
«ОРВИ обычно продолжается около семи суток, после четырех дней должно быть улучшение. Если ребенок болеет дольше, а его состояние не улучшается, это повод для серьезного беспокойства», — подчеркнула врач.