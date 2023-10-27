«Поступают почти каждый день»: среди детей растет заболеваемость пневмониями

В клинике Педиатрического университета отмечают: в целом ситуация спокойная. Есть увеличение числа больных ОРВИ, но в это время года так происходит всегда. Как правило, сейчас у пациентов выявляют респираторно-синцитиальные вирусы и парагрипп. По словам Натальи Павловой, заведующей инфекционным отделением Педиатрического университета, за последний месяц среди пациентов не было ни одного подтвержденного случая гриппа А и В, а также COVID-19, хотя на эти инфекции всех тестируют. А вот поступающих с сезонной пневмонией в университетской клинике тоже стало больше, если сравнивать с сентябрем. Таким пациентам ставят диагноз «внебольничная пневмония».