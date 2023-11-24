Массово болеют дети: что известно о вспышке нетипичной пневмонии в Китае

«В Северном Китае (пока забитые больницы только там) первый простудный сезон после ограничений разворачивается как по учебнику, — объясняет молекулярный биолог Ирина Якутенко. — И потому, что меры были жестче и соблюдались аккуратнее, и потому, что народу там больше, причем живут эти люди в больших городах с высокой плотностью населения».