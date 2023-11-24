Массово болеют дети: что известно о вспышке нетипичной пневмонии в Китае

В Китае — резкий рост заболеваемости среди детей. Больницы и госпитали страны переполнены, дети лежат на капельницах.
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Рост заболеваемости атипичной пневмонией у детей в Китае охватывает много районов, что свидетельствует о широкомасштабном распространении. Отдельное беспокойство экспертов связано со значительным ростом антибиотикорезистентности Mycoplasma pneumonia.
Тревожные новости
В связи с резким ростом числа респираторных заболеваний у детей в Китае ВОЗ обратилась к представителям здравоохранения страны с просьбой предоставить все данные о неустановленных очагах пневмонии.
Китайские власти сообщили, что в стране зарегистрировано увеличение числа амбулаторных консультаций и госпитализаций детей по поводу микоплазменной пневмонии с мая, а также РСВ (респираторно-синцитиального вируса), аденовируса и вируса гриппа с октября.
«Китайские власти сообщили, что не было обнаружено каких-либо необычных и новых патогенов или необычных клинических проявлений заболевания», —
«Это не редкость»
По словам врача-терапевта Алексея Водовозова, пневмонии бывают всякие, не всегда похожие на привычные и самые распространенные.
«В организованных коллективах (ясли, сад, школа, вуз) вспышки атипичных пневмоний — не редкость», —
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)
«Цикл перезапустился»
«Недавно в „Ланцете“ вышла статья, где эпидемиологи предупреждали, что за время ношения респираторов и других противоковидных мер случаи заражения нетипичной микоплазменной пневмонией почти сошли на нет, а с ними и уровень „стадного“ иммунитета к этой инфекции, —
Волны микоплазменной пневмонии в популяциях человека довольно стертые, но трехлетняя периодичность в них заметна, что сопоставимо со средней длительностью иммунного периода. Очевидно, начиная с 2023 трехлетняя периодичность станет более выраженной. Цикл, вероятно, перезапустился, отмечает эксперт.
Пока не так много информации
Нынешний осенне-зимний сезон для Китая — первый после длительной изоляции, которая резко сократила циркуляцию респираторных инфекций и, следовательно, снизила иммунитет к эндемичным инфекциям. Так считает и профессор Франсуа Баллу из Университетского колледжа Лондона,
«В целом это не похоже на эпидемию, вызванную новым вирусом. Если бы это было так, я бы ожидал увидеть гораздо больше инфекций среди взрослых», — отметил он.
Это не вирус-убийца
«В Северном Китае (пока забитые больницы только там) первый простудный сезон после ограничений разворачивается как по учебнику, —
Кстати, похожая картина взрывной заболеваемости респираторными болезнями, но в меньших масштабах, наблюдалась в Австралии и Новой Зеландии, которые в силу географических причин и жесткой политики тоже держали довольно строгие ковидные меры.
Так что не паникуем, новый вирус-убийца пока не народился. Но и старые свое дело знают, так что не забываем про вакцинацию от гриппа, особенно если вы или ваши близкие относятся к группе риска, прежде всего маленькие дети и пожилые люди.