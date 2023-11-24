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Массово болеют дети: что известно о вспышке нетипичной пневмонии в Китае

В Китае массово болеют дети: больницы переполнены, малыши лежат на капельницах. Что это — новый вирус, поражающий детей или осеннее обострение уже известных болезней? Вот что говорят эксперты.

24 ноября 2023
Массово болеют дети: что известно о вспышке нетипичной пневмонии в Китае

В госпиталях люди ждут очереди, чтобы попасть к врачу с больным ребенком

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iStockphoto

В Китае — резкий рост заболеваемости среди детей. Больницы и госпитали страны переполнены, дети лежат на капельницах.

В СМИ сообщается, что система здравоохранения Китая не справляется с потоком заболевших. Детей в большинстве случаев поражает атипичная микоплазменная пневмония. Болезнь проявляется высокой температурой, которую трудно сбить, и выраженной вялостью. На пресс-конференции китайские эксперты сообщили, что микоплазменная пневмония сейчас выявляется у 40,34% детей, а у взрослых — у 5,59%.

Рост заболеваемости атипичной пневмонией у детей в Китае охватывает много районов, что свидетельствует о широкомасштабном распространении. Отдельное беспокойство экспертов связано со значительным ростом антибиотикорезистентности Mycoplasma pneumonia.

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Тревожные новости

В связи с резким ростом числа респираторных заболеваний у детей в Китае ВОЗ обратилась к представителям здравоохранения страны с просьбой предоставить все данные о неустановленных очагах пневмонии.

Китайские власти сообщили, что в стране зарегистрировано увеличение числа амбулаторных консультаций и госпитализаций детей по поводу микоплазменной пневмонии с мая, а также РСВ (респираторно-синцитиального вируса), аденовируса и вируса гриппа с октября.

«Китайские власти сообщили, что не было обнаружено каких-либо необычных и новых патогенов или необычных клинических проявлений заболевания», — говорится в заявлении ВОЗ. — Общий рост респираторных заболеваний отмечен из-за нескольких известных патогенов. Организация «внимательно следит за ситуацией и находится в тесном контакте с национальными властями Китая».

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«Это не редкость»

По словам врача-терапевта Алексея Водовозова, пневмонии бывают всякие, не всегда похожие на привычные и самые распространенные.

«В организованных коллективах (ясли, сад, школа, вуз) вспышки атипичных пневмоний — не редкость», — отмечает врач.

Анча Баранова
Биология, медицина

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)

«Цикл перезапустился»

«Недавно в „Ланцете“ вышла статья, где эпидемиологи предупреждали, что за время ношения респираторов и других противоковидных мер случаи заражения нетипичной микоплазменной пневмонией почти сошли на нет, а с ними и уровень „стадного“ иммунитета к этой инфекции, — объясняет биолог Анча Баранова. — Ученые предупредили — скоро „жахнет“ нормально»!

Волны микоплазменной пневмонии в популяциях человека довольно стертые, но трехлетняя периодичность в них заметна, что сопоставимо со средней длительностью иммунного периода. Очевидно, начиная с 2023 трехлетняя периодичность станет более выраженной. Цикл, вероятно, перезапустился, отмечает эксперт.

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Пока не так много информации

Нынешний осенне-зимний сезон для Китая — первый после длительной изоляции, которая резко сократила циркуляцию респираторных инфекций и, следовательно, снизила иммунитет к эндемичным инфекциям. Так считает и профессор Франсуа Баллу из Университетского колледжа Лондона, пишет BBC. Его коллега Пол Хантер признает, что сейчас еще недостаточно информации, чтобы делать окончательные выводы насчет того, что же сейчас происходит в Китае.

«В целом это не похоже на эпидемию, вызванную новым вирусом. Если бы это было так, я бы ожидал увидеть гораздо больше инфекций среди взрослых», — отметил он.

Ирина Якутенко
Биология

Молекулярный биолог

Это не вирус-убийца

«В Северном Китае (пока забитые больницы только там) первый простудный сезон после ограничений разворачивается как по учебнику, — объясняет молекулярный биолог Ирина Якутенко. — И потому, что меры были жестче и соблюдались аккуратнее, и потому, что народу там больше, причем живут эти люди в больших городах с высокой плотностью населения».

Кстати, похожая картина взрывной заболеваемости респираторными болезнями, но в меньших масштабах, наблюдалась в Австралии и Новой Зеландии, которые в силу географических причин и жесткой политики тоже держали довольно строгие ковидные меры.

Так что не паникуем, новый вирус-убийца пока не народился. Но и старые свое дело знают, так что не забываем про вакцинацию от гриппа, особенно если вы или ваши близкие относятся к группе риска, прежде всего маленькие дети и пожилые люди.

Автор текста:Анна Майская
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