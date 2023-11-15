Личный опыт: обычный грипп закончился для 42-летней женщины ампутацией рук и ног

«За мной наблюдало много подростков, и я знала, что есть так много детей, которые многому научатся из моей реакции на это. Мой пример научил их уважать различия и справедливо относиться ко всем, независимо от их способностей. А еще тому, как им следует преодолевать собственные барьеры и трудные моменты», — рассказала Кристин в беседе с Fox News .