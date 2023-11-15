Личный опыт: обычный грипп закончился для 42-летней женщины ампутацией рук и ног

Грипп никто не считает серьезной болезнью: подумаешь, каждый хоть раз в жизни его переживал, ничего страшного. Однако к своему здоровью лучше относиться ответственно. Внимания стоят даже самые заурядные на первый взгляд недуги.
В Огайо женщина столкнулась с настолько серьезными осложнениями гриппа, что врачам пришлось отрезать ей обе руки и ноги, чтобы спасти жизнь.
42-летняя Кристин Фокс обратилась за помощью к врачу с жалобами на боль в горле. Обследование показало: у мамы двоих детей — грипп. Казалось бы, ничего особенно страшного. Ей прописали лекарства и отправили лечиться домой.
Однако вскоре состояние Фокс ухудшилось: в какой-то момент она даже не могла сама встать с дивана. Медики диагностировали у нее сепсис: иммунитет женщины слишком остро отреагировал на инфекцию. Это состояние может оказаться смертельно опасным.
Вскоре Кристин стало настолько плохо, что врачи приняли решение поместить ее в медикаментозную кому. А затем пришлось пойти на еще более радикальные меры и провести ампутацию рук и ног, иначе двое детей женщины могли остаться без мамы.
Несмотря на все проблемы, с которыми женщине пришлось столкнуться после операции, она убеждена: ей еще очень повезло, что дело ограничилось ампутацией.
«Иногда я ловлю себя на том, что жалуюсь, но потом напоминаю себе, что мои дети могли оплакивать мою смерть. Им сейчас 12 и 10 лет, и я не могу представить, чтобы они жили без меня», — делится Кристин.
Огромной поддержкой для женщины стали даже малознакомые люди: они присылали семье вещи, останавливали ее в магазинах и говорили слова поддержки.
После ампутации и выхода из комы Фокс отправили в реабилитационный институт Медицинского центра Университета Питтсбурга (UPMC). Там ей в течение шести недель пришлось ежедневно проходить трехчасовую физиотерапию, чтобы снова научиться двигаться.
Уже через семь месяцев после операции у Кристин появились протезы рук и ног. Правда, использует в быту она только последние — без протезов рук, как объясняет женщина, ей гораздо проще. А через год после госпитализации Фокс вернулась на работу в качестве заместителя директора средней школы. Сидеть дома женщина не захотела.
«За мной наблюдало много подростков, и я знала, что есть так много детей, которые многому научатся из моей реакции на это. Мой пример научил их уважать различия и справедливо относиться ко всем, независимо от их способностей. А еще тому, как им следует преодолевать собственные барьеры и трудные моменты», — рассказала Кристин в беседе с