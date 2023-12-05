Иммунолог Крючков объяснил, почему россияне с COVID-19 стали чаще попадать в больницы

Как ранее рассказывала Ирина Чхинджерия, заведующая отделом мониторинга иммунизации населения Санкт-Петербурга Боткинской больницы, в этом году грипп и ОРВИ чаще отправляют горожан лечиться в стационар. Так, если за весь 2022 год к Боткинскую больницу доставили 704 пациента с диагнозом «грипп» и 9620 с ОРВИ (куда включают и коронавирус), то за 10 месяцев 2023-го уже 699 и 15 411 человек соответственно.