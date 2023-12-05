Иммунолог Крючков объяснил, почему россияне с COVID-19 стали чаще попадать в больницы

Параллельно с подъемом заболеваемости традиционными сезонными инфекциями, внезапным ростом числа детей, заболевших микоплазменной пневмонией, каждую неделю растет количество случаев COVID-19.
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В Петербурге открывают новые койки
В Петербурге тоже продолжается рост. Как
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Итого, на сегодня в городе развернуты 2 237 коронавирусных коек, из них четверть пока свободны (578).
Как ранее рассказывала Ирина Чхинджерия, заведующая отделом мониторинга иммунизации населения Санкт-Петербурга Боткинской больницы, в этом году грипп и ОРВИ чаще отправляют горожан лечиться в стационар. Так, если за весь 2022 год к Боткинскую больницу доставили 704 пациента с диагнозом «грипп» и 9620 с ОРВИ (куда включают и коронавирус), то за 10 месяцев 2023-го уже 699 и 15 411 человек соответственно.
Что ждать дальше
Как объяснил «Доктору Питеру» врач-иммунолог Николай Крючков, неуклонный с начала октября рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, прежде всего, связан с сезонностью на фоне низкого уровня коллективного иммунитета. По словам специалиста, хоть COVID-19 и нельзя пока назвать сезонной инфекцией, но наиболее сильные подъемы совпадают с сезоном гриппа и ОРВИ. А это период примерно в полгода — со второй половины осени до начала весны.
При этом в происходящем сейчас росте заболеваемости COVID-19 виновата не только «пирола», недавно пришедшая в Россию.
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук
- Не надо думать, что пришедшая «пирола» обеспечит 100-процентную заболеваемость. Даже раньше, а сейчас тем более не происходит полного вытеснения одного штамма другим. Можно говорить об относительном доминировании — «пирола», может, достигнет максимум 30-35%. Еще большая доля придется суммарно на все остальные подвиды коронавируса, — сказал Николай Крючков.
По мнению эксперта, рост числа госпитализаций совсем не обязательно говорит о том, что у вируса сильно выросла патогенность или летальность. Скорее, это можно объяснить увеличившейся трансмиссивностью SARS-CoV-2 — заразность. Она в итоге влияет на абсолютное число как болеющих, так и попадающих в больницу — они тоже растут.
Когда же ждать пика? По словам иммунолога, локальный пик может случиться уже скоро — на предпоследней неделе уходящего года. Далее возможен кратковременный спад, а уже с середины января новый рост со вторым локальным пиком в середине-конце февраля. Потом, по словам эксперта, ситуация может ненадолго стабилизироваться и наконец медленно пойти на спад.
- Этот сезон не будет рекордным — крупную омикрон-волну мы вряд ли получим. Однако реальная заболеваемость останется достаточно высокой — на уровне прошлого года, — заключил специалист.