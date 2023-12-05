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Иммунолог Крючков объяснил, почему россияне с COVID-19 стали чаще попадать в больницы

Заболеваемость COVID-19 в России растет вместе с ОРВИ и гриппом. За неделю коронавирусной инфекцией только официально заразились почти на 23% больше россиян, чем неделей ранее. Когда ждать пика — спросили у иммунолога.

5 декабря 20232
коронавирус
Источник:
iStockphoto

Параллельно с подъемом заболеваемости традиционными сезонными инфекциями, внезапным ростом числа детей, заболевших микоплазменной пневмонией, каждую неделю растет количество случаев COVID-19.

По свежим данным Федерального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за последнюю неделю с 27 ноября по 3 декабря показатель заболеваемости вырос на 22,8% и составил 66,92 на 100 тыс. населения. Увеличилось и число госпитализаций. По сравнению с предыдущей неделей на 12% — в больницы с коронавирусом отправили 8 981 россиян. Умерли 138 человек.

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В Петербурге открывают новые койки

В Петербурге тоже продолжается рост. Как сообщил в своем телеграм-канале независимый аналитик, кандидат биологических наук Алексей Куприянов, по данным на субботу, 2 декабря, приросты по заболеваемости COVID-19 в городе уже превышают 2 тысячи человек в день, число активных случаев удерживается выше 10 тысяч, а население больниц — выше 1,6 тысяч.

По данным местного комитета по здравоохранению, действительно госпитализация в инфекционные стационары на прошлой неделе выросла — на 16,8%. В связи с этим власти накануне открыли дополнительные 440 коек под прием петербуржцев с COVID-19 и пневмонией — в Городской больнице №38 им. Семашко (250) и Городской больнице №20 (190).

Итого, на сегодня в городе развернуты 2 237 коронавирусных коек, из них четверть пока свободны (578).

Как ранее рассказывала Ирина Чхинджерия, заведующая отделом мониторинга иммунизации населения Санкт-Петербурга Боткинской больницы, в этом году грипп и ОРВИ чаще отправляют горожан лечиться в стационар. Так, если за весь 2022 год к Боткинскую больницу доставили 704 пациента с диагнозом «грипп» и 9620 с ОРВИ (куда включают и коронавирус), то за 10 месяцев 2023-го уже 699 и 15 411 человек соответственно.

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Что ждать дальше

Как объяснил «Доктору Питеру» врач-иммунолог Николай Крючков, неуклонный с начала октября рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, прежде всего, связан с сезонностью на фоне низкого уровня коллективного иммунитета. По словам специалиста, хоть COVID-19 и нельзя пока назвать сезонной инфекцией, но наиболее сильные подъемы совпадают с сезоном гриппа и ОРВИ. А это период примерно в полгода — со второй половины осени до начала весны.

При этом в происходящем сейчас росте заболеваемости COVID-19 виновата не только «пирола», недавно пришедшая в Россию.

Николай Крючков
Медицина

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук

- Не надо думать, что пришедшая «пирола» обеспечит 100-процентную заболеваемость. Даже раньше, а сейчас тем более не происходит полного вытеснения одного штамма другим. Можно говорить об относительном доминировании — «пирола», может, достигнет максимум 30-35%. Еще большая доля придется суммарно на все остальные подвиды коронавируса, — сказал Николай Крючков.

По мнению эксперта, рост числа госпитализаций совсем не обязательно говорит о том, что у вируса сильно выросла патогенность или летальность. Скорее, это можно объяснить увеличившейся трансмиссивностью SARS-CoV-2 — заразность. Она в итоге влияет на абсолютное число как болеющих, так и попадающих в больницу — они тоже растут.

Когда же ждать пика? По словам иммунолога, локальный пик может случиться уже скоро — на предпоследней неделе уходящего года. Далее возможен кратковременный спад, а уже с середины января новый рост со вторым локальным пиком в середине-конце февраля. Потом, по словам эксперта, ситуация может ненадолго стабилизироваться и наконец медленно пойти на спад.

- Этот сезон не будет рекордным — крупную омикрон-волну мы вряд ли получим. Однако реальная заболеваемость останется достаточно высокой — на уровне прошлого года, — заключил специалист.

Автор текста:Анастасия Романова
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