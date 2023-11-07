«Дьявол, которого мы не знаем»: что известно о новом варианте коронавируса JN.1

В мире фиксируется распространение нового штамма коронавируса. Это подвариант «пиролы» под названием JD.1. Он уже замечен в США, Британии, рост заражений им отмечается по всей Европе, в частности во Франции и Бельгии.
«Пока речь идет об отдельных случаях, —
Новые мутанты: вакцины бесполезны
Штамм «пирола» (BA.2.86) еще не добрался до России, как и его «дочка» — JD.1. Но его доля уверенно увеличивается, хотя мир в полной мере и не ощутил его влияния. Правда, эксперты уже бьют тревогу, ведь вирус и его подвиды совершенствуются, приобретая дополнительные мутации.
Согласно данным, опубликованным китайскими учеными, JN.1 несет мутацию, которая дает ему дополнительные возможности уклонения от иммунитета,
«Есть некоторые данные, которые позволяют предположить, что вариант JN.1 может быть более заразным, чем предыдущие варианты, — считает Томас Руссо, профессор и руководитель отдела инфекционных заболеваний в Университете Буффало в Нью-Йорке. — Если случаев с JN.1 будет все больше, даже обновленная вакцина не защитит от тяжелой болезни».
Врач лабораторной диагностики, организатор здравоохранения, ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики «Медлабэксперт»Личный сайт
«Более совершенный вариант JN.1 снизил эффективность антител вдвое по сравнению с „материнской“ „пиролой“ и компенсировал слабость „пиролы“ (избегает нейтрализации антителами первого класса), —
Рост заболеваемости продолжится
В России пока преобладает штамм коронавируса «арктур» (ХВВ.1.16), его доля составляет 30%. «Эриде» до доминирования еще далеко — 20%. Встречаются flip-мутанты из Китая (HK.3) и Доминиканы («форнакс»). «Пирола» в России пока не выявлена. Доминирующего в США flip-мутанта HV.1 в России тоже нет.
Рост заболеваемости в России будет продолжаться и в ноябре, пока «эрида» не станет доминирующим вариантом. Заболеваемость COVID-19 в России продолжает расти. А дальше все будет зависеть от новых вариантов — JN.1 и других мутантов.
Симптомы заражения
По обновленным данным, каких-то особенных признаков болезни, если человек подхватил вирус «Пирола» или JD.1., не наблюдается. Чаще всего симптомы ковид типичны. Это:
высокая температура,
кашель,
сильный насморк,
головная боль,
боль в горле,
одышка,
мышечные боли,
потеря вкуса или обоняния.
Вакцина для подростков
В Сеченовском университете Минздрава России начались клинические испытания обновленной вакцины «Гам-Ковид-Вак М». Новый препарат получил название «Спутник М». Он предназначен для вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет. Вирусологи модернизировали раннюю версию. Новая вакцина позволит защитить подростков от циркулирующих сейчас штаммов ХВВ штамма COVID-19 «омикрон».
Помогать в исследовании будут 50 детей. Им два раза сделают укол с интервалом в 21 день. Сразу после вакцинации за их состоянием будут следить медики. Полный период наблюдения составит 180 дней.