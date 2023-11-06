Астрономы объяснили сильнейшую магнитную бурю, внезапно обрушившуюся на Землю

Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, вчерашняя магнитная буря стала «исключительной крупной». Она началась она примерно в 13 часов по московскому времени 5 ноября, а около 18 часов уже достигла своего пика — уровня G3 (сильная), составляющего 7 баллов по 9-балльной шкале. В первой половине 6 ноября геомагнитное возмущение, судя по онлайн-графикам астрономов, пошло на спад.
И хотя прогнозы предвещали геомагнитное возмущение в эти выходные, но оно не должно было быть таким сильным — его мощность стала неожиданностью даже для специалистов. Ближе к полуночи практически во всем восточном полушарии на северных широтах от 65 градусов и выше, по словам экспертов, буря спровоцировала полярное сияние — причем, многие наблюдали не привычно сине-зеленые всполохи, а розовые и даже кроваво-красные, что считается редким явлением.
Почему столь сильная буря случилась так внезапно? Как объясняют в лаборатории солнечной астрономии, это событие было вызвано ударом солнечной плазмы. Плазменное облако было выброшено с Солнца в сторону Земли еще 3 ноября. Его обнаружили космические коронографы LASCO, но по всем признакам определили как рядовое событие — чрезвычайно слабую солнечную вспышку. Кроме того, приход плазмы к Земле ожидался только 6 ноября и был указан в прогнозах мировыми агентствами как слабая магнитная буря уровня G1. Но что-то пошло не так.
«По факту, как сейчас стало понятно, облака газа прошли расстояние в 150 миллионов километров от Солнца до Земли всего за 2 суток и в итоге ударили по земному магнитному полю на сутки раньше ожиданий и с существенно большей силой. Соответственно, и скорость, и мощность выброса, как теперь понятно, были оценены абсолютно неправильно, хотя это всё равно не объясняет, как столько слабая причина смогла вызвать бурю наблюдаемого уровня», —
Как добавляют специалисты, измерения космических аппаратов, через которые облако плазмы прошло на пути к Земле, показали наличие в плазме собственного магнитного поля — оно было ориентировано противоположно к направлению земного магнитного поля. Это могло дополнительно усилить его воздействие на земную магнитосферу.
По данным астрономов, проходящая магнитная буря пока классифицирована как событие уровня G3. Рекордным событием 2023 года и последних нескольких лет остается магнитная буря от 23-24 апреля, которая в пике достигала G4. Событий уровня G5 не наблюдалось на Земле уже около 20 лет — последний раз 11 сентября 2005 года.
Напомним, ранее в лаборатории ИКИ и ИСЗФ предупреждали о росте осенью активности Солнца. Основной прогноз на осенне-зимний период — возвращение Солнца в фазу роста с увеличением числа вспышек и, соответственно, числа магнитных бурь.