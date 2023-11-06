Астрономы объяснили сильнейшую магнитную бурю, внезапно обрушившуюся на Землю

Почему столь сильная буря случилась так внезапно? Как объясняют в лаборатории солнечной астрономии, это событие было вызвано ударом солнечной плазмы. Плазменное облако было выброшено с Солнца в сторону Земли еще 3 ноября. Его обнаружили космические коронографы LASCO, но по всем признакам определили как рядовое событие — чрезвычайно слабую солнечную вспышку. Кроме того, приход плазмы к Земле ожидался только 6 ноября и был указан в прогнозах мировыми агентствами как слабая магнитная буря уровня G1. Но что-то пошло не так.