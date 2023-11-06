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Астрономы объяснили сильнейшую магнитную бурю, внезапно обрушившуюся на Землю

Сильная магнитная буря, начавшаяся на Земле накануне, начала стихать. По словам астрономов, она стала одной из самых мощных за последние несколько лет, причем совершенно неожиданно.

6 ноября 20232
магнитные бури
Источник:
iStocphoto

Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, вчерашняя магнитная буря стала «исключительной крупной». Она началась она примерно в 13 часов по московскому времени 5 ноября, а около 18 часов уже достигла своего пика   — уровня G3 (сильная), составляющего 7 баллов по 9-балльной шкале. В первой половине 6 ноября геомагнитное возмущение, судя по онлайн-графикам астрономов, пошло на спад.

Астрономы объяснили сильнейшую магнитную бурю, внезапно обрушившуюся на Землю
Источник:

tesis.xras.ru

И хотя прогнозы предвещали геомагнитное возмущение в эти выходные, но оно не должно было быть таким сильным — его мощность стала неожиданностью даже для специалистов. Ближе к полуночи практически во всем восточном полушарии на северных широтах от 65 градусов и выше, по словам экспертов, буря спровоцировала полярное сияние — причем, многие наблюдали не привычно сине-зеленые всполохи, а розовые и даже кроваво-красные, что считается редким явлением.

Почему столь сильная буря случилась так внезапно? Как объясняют в лаборатории солнечной астрономии, это событие было вызвано ударом солнечной плазмы. Плазменное облако было выброшено с Солнца в сторону Земли еще 3 ноября. Его обнаружили космические коронографы LASCO, но по всем признакам определили как рядовое событие — чрезвычайно слабую солнечную вспышку. Кроме того, приход плазмы к Земле ожидался только 6 ноября и был указан в прогнозах мировыми агентствами как слабая магнитная буря уровня G1. Но что-то пошло не так.

«По факту, как сейчас стало понятно, облака газа прошли расстояние в 150 миллионов километров от Солнца до Земли всего за 2 суток и в итоге ударили по земному магнитному полю на сутки раньше ожиданий и с существенно большей силой. Соответственно, и скорость, и мощность выброса, как теперь понятно, были оценены абсолютно неправильно, хотя это всё равно не объясняет, как столько слабая причина смогла вызвать бурю наблюдаемого уровня», — говорят в лаборатории солнечной астрономии.

Как добавляют специалисты, измерения космических аппаратов, через которые облако плазмы прошло на пути к Земле, показали наличие в плазме собственного магнитного поля — оно было ориентировано противоположно к направлению земного магнитного поля. Это могло дополнительно усилить его воздействие на земную магнитосферу.

По данным астрономов, проходящая магнитная буря пока классифицирована как событие уровня G3. Рекордным событием 2023 года и последних нескольких лет остается магнитная буря от 23-24 апреля, которая в пике достигала G4. Событий уровня G5 не наблюдалось на Земле уже около 20 лет — последний раз 11 сентября 2005 года.

Напомним, ранее в лаборатории ИКИ и ИСЗФ предупреждали о росте осенью активности Солнца. Основной прогноз на осенне-зимний период — возвращение Солнца в фазу роста с увеличением числа вспышек и, соответственно, числа магнитных бурь.

Автор текста:Анастасия Романова
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