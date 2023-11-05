Грянет среди ночи: на Землю надвигается магнитная буря

Напомним, ранее эксперты Лаборатории солнечной астрономии предупреждали, что осенью активность Солнца начнет расти. Если за все лето произошло всего три магнитные бури, то в одном только сентябре их было пять. А в начале октября грянула буря, которую даже никто не ожидал, потому что перед этим не было значительных вспышек на Солнце.