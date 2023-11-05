Грянет среди ночи: на Землю надвигается магнитная буря

Об очередном геомагнитном возмущении предупредили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. По
На пик активности магнитная буря выйдет к 6 часам утра. Ее мощность может составить 5 баллов из 9, это соответствует уровню G1. Такая буря считается слабой, но тем не менее может доставить неприятности метеозависимым людям. К счастью, возмущение геомагнитного поля не будет затяжным, уже к обеду оно должно успокоиться.
Напомним, ранее эксперты Лаборатории солнечной астрономии предупреждали, что осенью активность Солнца начнет расти. Если за все лето произошло всего три магнитные бури, то в одном только сентябре их было пять. А в начале октября грянула буря, которую даже никто не ожидал, потому что перед этим не было значительных вспышек на Солнце.
Судя по предварительным прогнозам, в ноябре геомагнитную обстановку сложно назвать стабильной. Относительно спокойно будет с 10-го по 20--е число, если только опять не случится какой-то внезапной вспышки. А вот в 20-х числах астрономы ожидают сразу две магнитные бури и ряд слабых геомагнитных возмущений.
Как рассказывал ранее доцент кафедры прикладной физики Пермского политеха, кандидат физико-математических наук Эргаш Нуруллаев, есть научное объяснение тому, почему нам нехорошо во время магнитных бурь.
«Человек, как и любая материя, состоит из атомов. При атомах появляются свободные электроны, которые во время магнитных бурь начинают двигаться в сторону усиленного магнитного поля Земли. Из-за этого метеозависимые люди начинают чувствовать слабость, снижение тонуса организма, скачки артериального давления и головную боль», — пояснял ученый.
Как пережить магнитную бурю
«Как человек перенесет магнитную бурю, зависит от того, насколько быстро его организм сможет перестроиться, — объяснял „Доктору Питеру“ профессор, невролог поликлинического отделения СЗОМНКЦ им. Соколова (Клиническая больница № 122) Александр Ельчанинов. — Адаптацию обеспечивают системы нейрогормонального контроля: гипоталамус, гипофиз, диэнцефальная область головного мозга, щитовидная железа, надпочечники».
Если у вас болит и кружится голова, не вставайте утром резко с постели.
Постарайтесь ограничить физическую активность.
Не переедайте, по возможности откажитесь от жирного и мясного, включите в свой рацион больше овощей и фруктов, содержащих калий и магний (печеные яблоки, изюм, курага и бананы).
Постарайтесь лечь спать пораньше.
Чаще проветривайте квартиру/офис.
Пейте больше воды.