Прогноз магнитных бурь на ноябрь-2023: когда ждать возмущений на Солнце

Сейчас геомагнитная обстановка на Земле не отличается стабильностью. Судя по онлайн-графику Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в прошедшие выходные магнитное поле Земли было в возмущенном состоянии. Всплески активности продолжают регистрировать также сегодня, 30 октября. Возможны они и во вторник, 31 октября.
Однако на 1 ноября прогнозы показывают магнитосферу в «зеленой зоне». В целом первая половина ноября пока не обещает ничего серьезного. Согласно длительному прогнозу специалистов лаборатории, первая небольшая активность возможна 9 ноября. А вот в конце месяца ожидается целая серия геомагнитных возмущений, в том числе бури. Повышенная активность, по данным астрономов, «планируется» с 22 ноября, она может продержаться несколько дней, дойдя 26 ноября до настоящей магнитной бури уровня G1 (слабая).
Но это только прогнозы. Практика показывает, что ситуация на Солнце и, как следствие, на Земле способна быстро меняться, причем кардинально. Нередко магнитные бури начинаются очень внезапно, хотя еще накануне ничто не предвещало сильных волнений.
Напомним, ранее в лаборатории ИКИ и ИСЗФ предупреждали о росте осенью активности Солнца. По словам астрономов, основной прогноз на осенне-зимний период — возвращение Солнца в фазу роста с увеличением числа вспышек и, соответственно, числа геомагнитных бурь.