Прогноз магнитных бурь на ноябрь-2023: когда ждать возмущений на Солнце

Однако на 1 ноября прогнозы показывают магнитосферу в «зеленой зоне». В целом первая половина ноября пока не обещает ничего серьезного. Согласно длительному прогнозу специалистов лаборатории, первая небольшая активность возможна 9 ноября . А вот в конце месяца ожидается целая серия геомагнитных возмущений, в том числе бури. Повышенная активность, по данным астрономов, «планируется» с 22 ноября, она может продержаться несколько дней, дойдя 26 ноября до настоящей магнитной бури уровня G1 (слабая).