На Солнце растет количество вспышек: астрономы рассказали, когда ждать мощных магнитных бурь

«Мнение о том, что мы весной прошли пик солнечной активности, а сейчас находимся на ветви спада, вероятно, ошибочное. Подавляющее большинство моделей продолжает ставить максимум на 2024 год (а некоторые и на 2025 год), даже с учетом последних данных. В частности, на сайте агентства NOAA, где собран „средний“ прогноз примерно по 50 независимым оценкам, максимум сейчас заявлен на июль 2025 года. Хотя такая далекая дата тоже может вызывать сомнение (более реальной кажется первая половина или середина 2024 года) , общее мнение научного сообщества отсюда понятно», — предупреждают астрономы.