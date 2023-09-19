На Солнце растет количество вспышек: астрономы рассказали, когда ждать мощных магнитных бурь

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, еще 18 сентября магнитосфера Земли пришла в возбужденное состояние, а вечером началась настоящая магнитная буря — уровня G1 (слабая). Однако уже к утру вторника, 19 сентября, она достигла умеренной силы — уровня G2 по 5-балльной шкале.
Кстати, в ночь с 18 на 19 сентября петербуржцы наблюдали северное сияние около полуночи в Лебяжьем, на берегу Финского залива. Как
По словам специалистов Лаборатории солнечной астрономии, это уже третья магнитная буря за сентябрь. Для сравнения: столько же было в течение всего лета. В целом астрономы говорят: осенью активность Солнца идет в рост, как и ожидалось.
«Основной прогноз на осенне-зимний период — возвращение Солнца на фазу роста с увеличением числа вспышек и, соответственно, числа геомагнитных бурь. Наблюдения Солнца подтверждают этот сценарий. Последние две недели происходит рост числа вспышек», —
Когда ждать пика
По словам экспертов, промежуточный максимум геомагнитной активности случился весной этого года, в марте и апреле. Так, 23-24 апреля произошла самая крупная с осени 2017 года магнитная буря — уровня G4 (очень сильная).
С начала мая сообщения о магнитных бурях пошли на спад, а за все лето — с июня по август — на Земле их было зарегистрировано всего три, причем самая сильная из них заняла только 6-е место по мощности в этом году. Однако с осени ситуация начала меняться: Солнце вновь активизировалось. И впереди нас могут ждать мощные геомагнитные события.
«Мнение о том, что мы весной прошли пик солнечной активности, а сейчас находимся на ветви спада, вероятно, ошибочное. Подавляющее большинство моделей продолжает ставить максимум на 2024 год (а некоторые и на 2025 год), даже с учетом последних данных. В частности, на сайте агентства NOAA, где собран „средний“ прогноз примерно по 50 независимым оценкам, максимум сейчас заявлен на июль 2025 года. Хотя такая далекая дата тоже может вызывать сомнение (более реальной кажется первая половина или середина 2024 года), общее мнение научного сообщества отсюда понятно», — предупреждают астрономы.
Что делать, если вы метеозависимы
По словам врача-терапевта Оксаны Пивоваровой, магнитные бури доставляют дискомфорт прежде всего людям с хроническими заболеваниями. Доктор объяснила, с чем это связано.
Терапевт, д.м.н., профессор Государственного университета просвещения
«По исследованиям ученых, в период магнитной бури увеличивается вязкость крови, что ведет к целому ряду негативных последствий. Снижаются кровоснабжение сосудов, мощность сердечных сокращений, уровень кислорода в крови. В результате кислорода не хватает клеткам и органам, сужаются сосуды, увеличивается кровоток в сердце, повышаются сердцебиение, артериальное давление и уровень холестерина в крови, появляются аритмия и стенокардия. Наиболее сильно на магнитную бурю реагируют люди с болезнями сердца, гипертоники и гипотоники. Неслучайно в это время серьезно растет число инсультов, инфарктов, гипертонических кризов», — рассказала «Доктору Питеру» Оксана Пивоварова.
Магнитная буря, по словам врача, может влиять на общее ухудшение самочувствия, упадок сил, повышенную утомляемость, рассеянность, бессонницу, вызывать мигрени и боли в суставах.
Чтобы легче пережить этот период, эксперт советует пожалеть свой организм и на время снизить нагрузку.
Увеличьте время сна — оптимально спать не менее 7 часов.
Снизьте ритм жизни. Позвольте себе небольшой отдых в течение дня, хотя бы несколько минут.
При возможности прогуляйтесь, но не на палящем солнце.
Не усердствуйте в спортивном зале.
Старайтесь не нервничать, избегайте ссор и выяснения отношений.
Пейте больше обычной воды, а не чая или кофе. Тем более избегайте алкоголя.
Ешьте больше овощей и фруктов, меньше тяжелой, жирной и соленой пищи. Соль задерживает жидкость, что может привести к повышению давления.
Контролируйте давление.
Если у вас хроническое заболевание, имейте при себе «экстренную аптечку» и не забывайте принимать препараты, назначенные лечащим врачом.
Думайте о здоровье не только во время магнитных бурь. Не откладывайте необходимое лечение, закаляйте организм и занимайтесь спортом.