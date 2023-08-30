Профессор Бокерия назвала специю, работающую как иммуномодулятор

Чеснок и имбирь также известны своими защитными свойствами в сезоны простуды. Если любите чеснок и едите его каждый день, ЗДЕСЬ можно узнать, как это может отразиться на вашем организме. О типичных ошибках при употреблении имбиря, в том числе при простуде, читайте ЗДЕСЬ.