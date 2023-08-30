Профессор Бокерия назвала специю, работающую как иммуномодулятор

По словам врача-кардиолога, профессора Ольги Бокерия, способностью активизировать иммунную систему обладает куркума. Эта ярко-желтая специя есть на кухне практически у любой хозяйки. Все дело в содержащемся в ней полифенольном соединении — куркумине, которое к тому же может обладать противовирусными, противогрибковыми и противомикробными свойствами.
Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН
«В предварительных исследованиях было показано, что куркумин в умеренных количествах модулирует активацию В- и Т-клеток, макрофагов, естественных клеток-киллеров и других клеток иммунной системы, хотя необходимы дополнительные исследования. То есть это природный иммуномодулятор», —
Поэтому в преддверии сезона гриппа и ОРВИ можно запастись этой специей и почаще добавлять ее в еду или в чай. Как добавляет врач, это лучше, чем употреблять специальные добавки куркумы.
«Добавки куркумы могут увеличить риск образования камней в почках, особенно если они уже есть или имеется наследственная предрасположенность. Добавки куркумина содержат гораздо более высокие концентрации соединения, чем человек потреблял бы, когда ел пищу, приправленную специями, или пил чай с куркумой», — поясняет Ольга Бокерия.
Не только защита от инфекций
Куркума известна не только своими полезными свойствами для иммунитета. Ольга Бокерия назвала еще три полезных свойства этой специи:
защищает клетки от повреждений. Это происходит благодаря большому количеству фитонутриентов в куркуме, которые могут нейтрализовать свободные радикалы (загрязнение, солнечный свет);
может снижать уровень холестерина. По словам кардиолога, было обнаружено, что куркуминоиды более эффективны, чем плацебо, в снижении в сыворотке крови уровня общего и «плохого» холестерина (ЛПНП), а также триглицеридов и липопротеина. Однако стоит понимать, что куркумой нельзя заменить статины, по эффективности они несопоставимы;
может улучшать память и внимание. Это показало одно из исследований с участием здоровых людей. В нем куркумин значительно улучшал у участников производительность при выполнении задач на внимание и краткосрочную (рабочую) память по сравнению с плацебо. При длительном использовании уменьшались также общая усталость и тревога, вызванная психологическим стрессом.
10 фруктов и овощей, которые прокачают иммунитет
По словам Ольги Бокерия, для иммунитета особо полезными будут следующие фрукты и овощи, богатые витамином С и бета-каротином:
цитрусовые — апельсины, грейпфруты, лимоны и лаймы;
помидоры;
болгарский перец;
киви;
папайя;
брокколи;
батат;
картофель;
шпинат;
свекла.