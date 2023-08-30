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Профессор Бокерия назвала специю, работающую как иммуномодулятор

И это не имбирь или чеснок, как можно было бы подумать. Хотя они тоже станут хорошими помощниками в сезон простуд.

30 августа 20232
специя для иммунитета
Источник:
iStockphoto

По словам врача-кардиолога, профессора Ольги Бокерия, способностью активизировать иммунную систему обладает куркума. Эта ярко-желтая специя есть на кухне практически у любой хозяйки. Все дело в содержащемся в ней полифенольном соединении — куркумине, которое к тому же может обладать противовирусными, противогрибковыми и противомикробными свойствами.

Ольга Бокерия
Медицина

Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН

«В предварительных исследованиях было показано, что куркумин в умеренных количествах модулирует активацию В- и Т-клеток, макрофагов, естественных клеток-киллеров и других клеток иммунной системы, хотя необходимы дополнительные исследования. То есть это природный иммуномодулятор», — рассказала кардиолог в своем телеграм-канале.

Поэтому в преддверии сезона гриппа и ОРВИ можно запастись этой специей и почаще добавлять ее в еду или в чай. Как добавляет врач, это лучше, чем употреблять специальные добавки куркумы.

«Добавки куркумы могут увеличить риск образования камней в почках, особенно если они уже есть или имеется наследственная предрасположенность. Добавки куркумина содержат гораздо более высокие концентрации соединения, чем человек потреблял бы, когда ел пищу, приправленную специями, или пил чай с куркумой», — поясняет Ольга Бокерия.

Не только защита от инфекций

Куркума известна не только своими полезными свойствами для иммунитета. Ольга Бокерия назвала еще три полезных свойства этой специи:

  • защищает клетки от повреждений. Это происходит благодаря большому количеству фитонутриентов в куркуме, которые могут нейтрализовать свободные радикалы (загрязнение, солнечный свет);

  • может снижать уровень холестерина. По словам кардиолога, было обнаружено, что куркуминоиды более эффективны, чем плацебо, в снижении в сыворотке крови уровня общего и «плохого» холестерина (ЛПНП), а также триглицеридов и липопротеина. Однако стоит понимать, что куркумой нельзя заменить статины, по эффективности они несопоставимы;

  • может улучшать память и внимание. Это показало одно из исследований с участием здоровых людей. В нем куркумин значительно улучшал у участников производительность при выполнении задач на внимание и краткосрочную (рабочую) память по сравнению с плацебо. При длительном использовании уменьшались также общая усталость и тревога, вызванная психологическим стрессом.

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По словам Ольги Бокерия, для иммунитета особо полезными будут следующие фрукты и овощи, богатые витамином С и бета-каротином:

  • цитрусовые — апельсины, грейпфруты, лимоны и лаймы;

  • помидоры;

  • болгарский перец;

  • киви;

  • папайя;

  • брокколи;

  • батат;

  • картофель;

  • шпинат;

  • свекла.

Кстати

Чеснок и имбирь также известны своими защитными свойствами в сезоны простуды. Если любите чеснок и едите его каждый день, ЗДЕСЬ можно узнать, как это может отразиться на вашем организме. О типичных ошибках при употреблении имбиря, в том числе при простуде, читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
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