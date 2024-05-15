Этот орех может убить белку, ни в коем случае не пытайтесь накормить им зверька

Дело в том, что черный хлеб может привести к гибели. В таком продукте много соли, вредной для почек и печени. Часто птицы оставляют часть корма в зобу, где хлеб быстро набухает и бродит — это для них очень опасно. Ржаной хлеб особенно опасен, так как в него добавляют больше дрожжей, чем в пшеничный.