Этот орех может убить белку, ни в коем случае не пытайтесь накормить им зверька

Во многих парках, а также вдоль лесных тропинок можно встретить кормушки на деревьях. Люди специально устанавливают их, чтобы кормить животных. Со временем белки и птицы так к этому привыкают, что, только завидя человека, радостно бегут к нему навстречу — знают, что тот даст что-нибудь съестное.
Подкармливать живность в первую очередь надо зимой, когда они не могут самостоятельно найти пропитание. Летом с этим гораздо проще, поэтому сотрудники парков просят не баловать белок и уток. Если же очень хочется покормить животных и птиц, то надо знать несколько важных правил.
Во-первых, белкам и уткам нельзя переедать. Это может стать причиной расстройства ЖКТ, ожирения, что влечет за собой различные проблемы со здоровьем или даже смерть. Зверек или пернатый съест столько, сколько вы ему дадите, потом его покормит второй человек, потом еще парочка… В итоге за день получится гораздо больше нормы. Поэтому дозируйте угощение.
Во-вторых, надо знать, чем можно и нельзя кормить животных и птиц. Администрация Измайловского парка разрешает давать белочкам:
лесные, грецкие, кедровые орехи;
сырые семечки тыквы и подсолнуха;
желуди;
фундук в скорлупе;
шиповник;
сушеные или свежие яблоки,
сушеную или свежую морковь;
сухофрукты (курага, урюк, изюм, инжир, чернослив и другие);
сушеные ягоды.
Все это точно придется грызунам по вкусу и не навредит их здоровью.
Также есть продукты, которые категорически нельзя давать белкам. Это сладкое, копченое, соленое (чипсы, крекеры, орешки, сухарики). Также под запретом жареное, в том числе жареные семечки и орехи и миндаль в любом виде! Могут быть опасными косточки от фруктов, арахис, фисташки, молочные продукты.
Не давайте грызунам и мучные изделия, в том числе хлеб и печенье. Помните, что сладости опасны как для диких, так и для домашних животных: кусочек шоколада или конфеты может спровоцировать у белки сердечный приступ.
Теперь про еду для птиц. Пернатых можно угощать:
крупами и злаками (овес, пшеница, просо);
нежареными и несолеными семенами подсолнечника, льна или тыквы;
толчеными сухарями из белого хлеба (без добавок);
кусочками яблок;
сушеными ягодами рябины и боярышника;
нежареными и несолеными орехами;
несоленым салом.
Птицам нельзя давать соленые, сладкие, острые, жареные и пряные продукты. Еще под запретом цитрусовые, кожура и бананы.
И еще один важный нюанс: птицам нельзя давать черный и ржаной хлеб!
Дело в том, что черный хлеб может привести к гибели. В таком продукте много соли, вредной для почек и печени. Часто птицы оставляют часть корма в зобу, где хлеб быстро набухает и бродит — это для них очень опасно. Ржаной хлеб особенно опасен, так как в него добавляют больше дрожжей, чем в пшеничный.
Как правильно кормить животных
Терапевт, заместитель генерального директора по медицинской деятельности — главный врач ООО «Инвитро-Ставрополье»
Велик соблазн покормить белку с руки, особенно когда она сама бежит вам навстречу и замирает в ожидании угощения. Однако так делать нельзя, говорит врач.
Стоит помнить, что белка может укусить. Зубы у зверька острые, а челюсти довольно мощные, поэтому рука будет болеть долго.
Кроме того, белка может быть заразной. Одного укуса достаточно, чтобы человек заболел бешенством. Вирус распространяется по нервным путям, достигает слюнных желез, нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров, поражает их и тем самым вызывает тяжелые нарушения, которые неминуемо приводят к смерти зараженного. То есть летальность при заражении — стопроцентная.
Также белки передают лептоспироз. Это острая инфекционная болезнь, у человека поражаются капилляры, а также часто печень, почки, мышцы, постоянно держится высокая температура.
Общение с белками также может закончиться еще одним неприятным сюрпризом: вы заразитесь глистами. Не исключены различные кожные заболевания или туляремия. Так что лучше положите угощение в кормушку или на траву — белка сама с радостью их возьмет.