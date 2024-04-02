Что делать, если домашнее животное сбежало: план действий от зоопсихолога

К сожалению, какими бы умными ни были наши любимцы, они все равно могут слишком далеко убежать во время прогулки, потеряться во время поездки к ветеринару, выбежать из дома. От шока бывает тяжело понять, как поступать в экстренной ситуации и что нужно предпринять, чтобы вернуть питомца домой.