Как убрать запах животных в доме: 9 эффективных и безопасных способов

Нередко хозяева выбирают неправильные средства для того, чтобы очистить поверхности. Средства с хлором полезны для дезинфекции, они удаляют патогенные бактерии, и их нужно применять время от времени для профилактических уборок. Но запах они не устраняют, равно как и широко рекламируемые средства для мытья полов, а только могут замаскировать его, перебивая более сильным ароматом.