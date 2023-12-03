Как убрать запах животных в доме: 9 эффективных и безопасных способов

Любые живые существа обладают определенным запахом. Особенно если это теплокровные, у которых есть шерсть или перья. Даже если собаки приучены к прогулкам на улице, кошки ходят строго в свой лоток, птички не покидают своей клетки, проблема запаха все равно может оставаться.
Это связано не только с проблемами туалета, но и с природными запахами, которыми обладают все животные. Причем самцы и самки могут пахнуть очень по-разному.
Есть ли способ устранить эти запахи в доме или с ними придется просто смириться? Мы поговорили об этом с Григорием Фирсовым, кандидатом ветеринарных наук, профессором РАЕ, членом-корреспондентом РАЕН, доцентом.
Кандидат ветеринарных наук, профессор РАЕ, член-корреспондент РАЕН, доцент
Почему так воняет
Неприятный запах шерсти, особенно собачьей, может быть следствием разных проблем — например, кожного заболевания животного, пренебрежения или недостаточного ухода, приводящим к скоплению грязи на шерсти, или неправильного питания. Смесь жира и пыли создает запах, который зачастую сложно принять даже самым любящим владельцам.
Существует как минимум несколько способов удаления неприятных запахов, исходящих от домашних животных (не только собак и кошек, но и кроликов, хомяков, морских свинок). Гостям больше не придется с момента входа чувствовать, что в наших четырех углах живет животное. Как эффективно избавиться от запаха, указывающего на присутствие в доме собаки, кошки или другого домашнего животного?
Определите источник
Начать борьбу с запахами от домашних животных нужно с самого главного — определения источника ароматов. Важно уточнить, что конкретно пахнет — сам питомец или его лежанка, мебель в доме или ковры, покрытия. Ароматические соединения, которые формируют специфический запах, могут прочно въедаться в ткани, поэтому питомцы должны иметь несколько подстилок (минимум две), которые нужно регулярно стирать.
Можно использовать привычный порошок или другое средство для стирки, регулярно проводить дезинфекцию лежанок с применением хлорных средств. Если же животное аллергик, тогда подойдут средства для стирки детского белья, гипоаллергенные составы или хозяйственное мыло.
Частое проветривание
Проветривание помещений, где чаще всего находятся животные, всего на несколько минут каждый день — отличный способ быстро освежить интерьер и один из самых естественных способов избавиться от неприятных запахов. Стоит регулярно открывать окна, независимо от времени года, даже ненадолго, впуская свежий воздух, дышать которым гораздо приятнее.
Регулярная уборка
Осенью и весной многие питомцы сбрасывают старую шерсть, что требует повышенного внимания к чистоте дома. Ковры, коврики и кровати являются стратегическими местами, ответственными за специфический запах наших питомцев. Поэтому важно систематически пылесосить эти поверхности и тщательно встряхивать и проветривать ковры, коврики и кровати.
Поддержание чистоты
Конечно, стоит регулярно купать, расчесывать и кормить вашего питомца, чтобы проводить время с ним было приятно. Попробуем тщательнее чистить кошачий лоток, клетку хомяка, кролика или морской свинки — несколько раз в неделю. Эти практики наверняка сведут неприятный запах к минимуму. Если ваш питомец писает дома, немедленно удалите пятно и опрыскайте это место профессиональным поглотителем запахов.
Стоит это средство недорого, но позволяет быстро и надолго устранить даже крайне неприятные запахи, исходящие от домашних питомцев, при этом оно совершенно нетоксично и безопасно для всех домочадцев.
Запах от пола
Только замены и стирки подстилок зачастую недостаточно, запахи могут оставаться не только в тех местах, где питомец постоянно спит. Нередко аромат впитывается в полы, особенно если случился конфуз, и нужно убрать за собакой или кошкой лужицу или другие выделения.
Нередко хозяева выбирают неправильные средства для того, чтобы очистить поверхности. Средства с хлором полезны для дезинфекции, они удаляют патогенные бактерии, и их нужно применять время от времени для профилактических уборок. Но запах они не устраняют, равно как и широко рекламируемые средства для мытья полов, а только могут замаскировать его, перебивая более сильным ароматом.
Молекулы запаха питомцев — это органика, устранить подобные молекулы могут средства с энзимами, которые расщепляют белки. Средства продают в зоомагазинах, они выпускаются для локальной обработки, в спреях. Можно также найти средства для того, чтобы добавить его в воду для мытья полов.
Универсальное средство — сода
Каким бы ухоженным и чистым ни был питомец, он все равно обладает запахом. Сложно запретить кошке или собаке сидеть на диване, другой мягкой мебели и коврах. Поэтому их нужно регулярно пылесосить, при этом своевременно меняя фильтры, либо убирать ковры из дома, а мебель закрывать чехлами. Если обивка начинает пахнуть, можно использовать для нейтрализации запаха и очистки пищевую соду. Ее рассыпают тонким слоем, оставляя на 4-5 часов, затем тщательно пылесосят мебель.
Народные средства от запаха
Отмыть и обеззаразить пол после котенка, который сходил мимо лотка, поможет бледно-розовый раствор марганцовки или смесь водки с уксусом (стакан каждого на 5 л воды).
Въедливый запах кошачьей мочи на мебели и коврах можно устранить с помощью подручных методов — смочить пахнущую область смесью уксуса с водой (пропорция 1:1), оставить на 30 минут. Затем втереть в область пятна смесь из соды с 3%-й перекисью водорода, оставить до полного высыхания и пропылесосить.
Эти составы помогают вывести свежие метки и последствия лужиц. Но сначала попробуйте на незаметном участке, чтоб не испортить покрытие.
Обратите внимание на здоровье
Борясь с запахами питомца, всегда важно выяснить их истинные причины. Если это возрастное животное, оно в силу физиологических изменений может пахнуть сильнее. Если ж это молодой пес или кот, неприятные запахи могут говорить о проблемах со здоровьем, тогда лучше показать питомца врачу.