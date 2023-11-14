Популярный комнатный цветок может убить вашу кошку, предупреждает ветеринар

Ветеринары считают, что об этом нужно предупреждать: некоторые цветы очень опасны для кошек. Врачи даже предлагают заранее говорить покупателям и писать об этом большими буквами в цветочных магазинах.
Красиво, но смертельно
«Многие разновидности лилий, в том числе пасхальные, тигровые и азиатские, содержат токсины, которые при попадании в организм могут привести к серьезным проблемам со здоровьем у кошек и даже к фатальным последствиям, —
Токсичность лилий разрушительна. Особенно под угрозой котята и молодые животные, которые любят изучать новое, любопытны и игривы.
«Токсичны все части лилии: листья, стебли, цветы, пыльца. Даже вода, если цветы стоят в вазе, — предупреждает врач. — И достаточно их небольшого количества, чтобы кошка пострадала. Несмотря на интенсивные усилия по лечению, многие животные не выживают».
Проявляется отравление лилиями в течение нескольких часов после воздействия: у кошки начинается сильное слюнотечение, рвота, она отказывается от еды, у животного может развиться почечная недостаточность. Обязательно кошку надо показать ветеринару.
Держите их в недоступном месте
Врач предупреждает, что опасны для кошек в том числе и те лилии, которые могут расти в вашем саду или у соседей, если питомец совершает прогулки. В доме же лучше и вовсе не держать такие цветы, даже если вам кажется, что они для животного недоступны.
«Их пыльца может разноситься по дому, листья — опадать, вазы имеют свойство опрокидываться, — предупреждает врач. — Все это создает потенциальную опасность для вашего питомца».
А еще стоит подумать, прежде чем дарить друзьям лилии, — у них тоже могут быть дома кошки.
Эти цветы для кошек тоже опасны
У некоторых растений в названии нет слова «лилия», но они тоже токсичны для кошек.
Спатифиллум (его часто называют «женским счастьем»). Это один из самых популярных комнатных цветков. Но употребление его в пищу может привести к раздражению полости рта и желудочно-кишечного тракта, вызовет у кошек такие симптомы, как слюнотечение, рвота и диарея.
Ландыш. Это растение любят ставить весной в вазочки. Но оно содержит токсины, известные как сердечные гликозиды, которые при приеме внутрь могут вызвать рвоту, диарею, слабость и сердечную аритмию.
Ветеринар отмечает, что для собак лилии и им подобные не так опасны, как для кошек. У них не развивается поражение почек после употребления частей цветка в пищу. Но это растение тем не менее ядовито. Если у вас есть домашние животные, держите их от лилий подальше.