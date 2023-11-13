Не ртутный и не электронный: какой градусник выбрать, объясняет терапевт Шашкова

«Внешне они практически неразличимы, но при этом безопасны в случае повреждения: вместо ртути в трубке находится сплав индия, галлия и олова, — объясняет медик. — Используются они тем же самым способом, что и ртутные, но галинстан хуже реагирует на нагрев, поэтому для точных измерений градусник нужно лучше прислонять к телу и ждать 10–12 минут. Еще одно преимущество такого прибора — невысокая цена».