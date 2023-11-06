Одно лечим, другое калечим? Кардиолог Кореневич рассказала, какие лекарства реально опасны для печени

У любого лекарства есть свои противопоказания и возможные побочные эффекты, и об этом не стоит забывать. Ведь это не конфетки, у которых, кстати, тоже могут быть «побочки» при передозировке. Однако страхи перед приемом тех или иных препаратов не всегда бывают оправданны.
По словам врача-кардиолога с 23-летним стажем Анны Кореневич, негативное влияние на печень и почки лекарств, снижающих уровень холестерина или артериального давления, сильно преувеличено. Даже несмотря на то, что такие препараты обычно назначают пожизненно.
«Эти лекарства принимают миллионы людей годами и десятками лет. Как показывают научные исследования, никаких глобальных проблем в печени и почках это не вызывает. Народ не умирает от болезней печени и почек. Наоборот, народ продолжает умирать от болезней сердца, хоть и принимает все назначенные таблетки», —
По словам врача, это связано с тем, что препараты от холестерина и давления сглаживают симптомы, но не убирают одну из главных причин сердечно-сосудистых проблем — стресс. В то же время это совсем не повод от них отказываться: они реально помогают продлить жизнь.
«Для печени и почек вредны совсем другие лекарства, которые мы все очень любим пить совершенно бесконтрольно и без назначения врача. Это обезболивающие и антибиотики», — подчеркивает специалист.
Конечно, речь не о разовых акциях. В группе риска те, кто привык пить таблетки от головной боли или боли в спине чуть ли не каждый день, а антибиотики — сразу при появлении небольшого кашля или повышения температуры.
Как защитить печень
При выявлении сердечно-сосудистых проблем и назначении постоянной терапии важно позаботиться не только о сердце и сосудах. Анна Кореневич советует после первого месяца лечения проверить состояние печени и почек. Для этого надо сдать анализ крови и посмотреть следующие показатели:
АЛТ;
АСТ;
билирубин,
креатинин;
мочевина;
мочевая кислота;
калий.
«Если все в норме, значит, печень и почки хорошо реагируют на лечение. Это означает, что вероятность, что и дальше так будет, почти 90%. Дальше проверяем анализы один раз в год и живем спокойно. Печень и почки повреждаются гораздо чаще от антибиотиков и обезболивающих, чем от статинов и прочих сердечно-сосудистых таблеток», — говорит кардиолог.
Но регулярная сдача анализов — это еще не все. Печень хоть и умеет сама восстанавливаться, важно ей в этом не мешать, а еще лучше — помогать. Главная же помощь, по словам Анны Кореневич, в изменении образа жизни.
«Начните больше двигаться, правильно питаться, пить достаточное количество воды, высыпаться, перестаньте нервничать, и печень сразу скажет вам спасибо», — заключила врач.