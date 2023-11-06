Одно лечим, другое калечим? Кардиолог Кореневич рассказала, какие лекарства реально опасны для печени

« Если все в норме, значит, печень и почки хорошо реагируют на лечение. Это означает, что вероятность, что и дальше так будет, почти 90%. Дальше проверяем анализы один раз в год и живем спокойно. Печень и почки повреждаются гораздо чаще от антибиотиков и обезболивающих, чем от статинов и прочих сердечно-сосудистых таблеток», — говорит кардиолог.