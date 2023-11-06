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Одно лечим, другое калечим? Кардиолог Кореневич рассказала, какие лекарства реально опасны для печени

Некоторые люди не хотят пить статины или лекарства от высокого давления, объясняя это большим вредом для печени. Между тем страх перед приемом тех же обезболивающих оказывается намного слабее. А зря.

6 ноября 20232
лекарства разрушают печень
Источник:
iStockphoto

У любого лекарства есть свои противопоказания и возможные побочные эффекты, и об этом не стоит забывать. Ведь это не конфетки, у которых, кстати, тоже могут быть «побочки» при передозировке. Однако страхи перед приемом тех или иных препаратов не всегда бывают оправданны.

По словам врача-кардиолога с 23-летним стажем Анны Кореневич, негативное влияние на печень и почки лекарств, снижающих уровень холестерина или артериального давления, сильно преувеличено. Даже несмотря на то, что такие препараты обычно назначают пожизненно.

Медицина

Кардиолог, кардиопсихолог, кандидат медицинских наук

«Эти лекарства принимают миллионы людей годами и десятками лет. Как показывают научные исследования, никаких глобальных проблем в печени и почках это не вызывает. Народ не умирает от болезней печени и почек. Наоборот, народ продолжает умирать от болезней сердца, хоть и принимает все назначенные таблетки», — объясняет Анна Кореневич в своем телеграм-канале.

По словам врача, это связано с тем, что препараты от холестерина и давления сглаживают симптомы, но не убирают одну из главных причин сердечно-сосудистых проблем — стресс. В то же время это совсем не повод от них отказываться: они реально помогают продлить жизнь.

«Для печени и почек вредны совсем другие лекарства, которые мы все очень любим пить совершенно бесконтрольно и без назначения врача. Это обезболивающие и антибиотики», — подчеркивает специалист.

Конечно, речь не о разовых акциях. В группе риска те, кто привык пить таблетки от головной боли или боли в спине чуть ли не каждый день, а антибиотики — сразу при появлении небольшого кашля или повышения температуры.

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При выявлении сердечно-сосудистых проблем и назначении постоянной терапии важно позаботиться не только о сердце и сосудах. Анна Кореневич советует после первого месяца лечения проверить состояние печени и почек. Для этого надо сдать анализ крови и посмотреть следующие показатели:

  • АЛТ;

  • АСТ;

  • билирубин,

  • креатинин;

  • мочевина;

  • мочевая кислота;

  • калий.

«Если все в норме, значит, печень и почки хорошо реагируют на лечение. Это означает, что вероятность, что и дальше так будет, почти 90%. Дальше проверяем анализы один раз в год и живем спокойно. Печень и почки повреждаются гораздо чаще от антибиотиков и обезболивающих, чем от статинов и прочих сердечно-сосудистых таблеток», — говорит кардиолог.

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Но регулярная сдача анализов — это еще не все. Печень хоть и умеет сама восстанавливаться, важно ей в этом не мешать, а еще лучше — помогать. Главная же помощь, по словам Анны Кореневич, в изменении образа жизни.

«Начните больше двигаться, правильно питаться, пить достаточное количество воды, высыпаться, перестаньте нервничать, и печень сразу скажет вам спасибо», — заключила врач.

Автор текста:Анастасия Романова
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