Врач Драпкина рассказала, как за минуту понять, что с вашей печенью не все в порядке

Одна из главных функций печени — это фильтрация крови, которую орган пропускает через себя, освобождая от ненужных отходов. Однако именно печень врачи называют «молчаливой»: если с ней не все в порядке, то человек может долго этого не замечать. Орган месяцами или даже годами не болит, в то время как заболевание успешно его атакует.
Например, человек может пострадать от жировой болезни печени, цирроза и других патологий. Без анализов диагностировать их практически невозможно, вы почувствуете дискомфорт, когда болезнь будет совсем запущена.
По словам терапевта Оксаны Драпкиной, проверить состояние печени можно самостоятельно — вы потратите на это не больше минуты.
Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессорЛичный сайт
Для диагностики нужно провести небольшой тест с ладонями рук.
«Покраснения в нижней части ладоней, которые исчезают при надавливании, но потом появляются снова, могут быть признаком заболевания печени», — говорит эксперт.
Безусловно, эта методика не гарантирует на все сто процентов то, что с органом не все в порядке. Но вам стоит насторожиться, если в придачу есть еще некоторые симптомы.
На лице или теле появились тонкие красные линии. Чаще всего «капиллярная сетка» образуется на носу или в местах, где кожа особенно нежная, например на руках, животе или шее.
Вы заметили, что на теле появилась мелкая красная сыпь. Она не чешется и вообще не вызывает никакого дискомфорта.
У вас есть желтые бугорки-наросты на руках, в уголках глаз. Это ксантомы, они представляют собой отложения липидов (жиров) в виде узелков желтовато-белесоватого цвета размером от 1 до 5 мм округлой формы.
Что касается покрасневших ладоней, то этот симптом чаще всего указывает именно на цирроз печени.
«Это заболевание иногда проявляется весьма необычными симптомами. Так, вы можете заметить, что ладошки стали пунцовыми и краснота не проходит», — рассказывала эксперт.
Другой симптом — это появление сосудистой сетки на ладонях, или звездочек, как еще ее любят называть. Узоры обычно яркие, их отчетливо видно.
Про важные анализы
Поскольку многие заболевания печени могут протекать бессимптомно, нужно учитывать лабораторные показатели анализов. Они помогут в следующих случаях:
вам нужно определить нарушения функции печени;
требуется оценка тяжести повреждения печени;
нужно мониторирование течения заболевания печени и понимание, как проходит лечение;
необходимо уточнение диагноза.
О том, какие именно анализы нужно сдать, чтобы проверить печень, и что они означают, можно прочитать ЗДЕСЬ.