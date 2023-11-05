Невролог Алмазов назвал причины головной боли по вечерам и как с ней справиться

Для здоровых людей боль нетипична. Она всегда возникает как тревожный сигнал организма: вы что-то делаете не так. Если часто болит голова по вечерам, причинами тому могут стать переутомление, стрессы и различные болезни. Игнорировать такой симптом, как головная боль, особенно если она возникает регулярно, — нельзя.
Зачастую организм пытается нам донести, что мы буквально на пределе своих сил и возможностей, пора заняться своим здоровьем. В чем же могут быть причины вечерней головной боли? Об этом «Доктору Питеру» рассказал Кирилл Алмазов, невролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, врач первой категории.
Невролог, врач первой квалификационной категории СМ-Клиники в Санкт-Петербурге
Причин — множество
Головная боль по вечерам может быть обусловлена самыми разными причинами — от вполне очевидных и относительно безобидных до угрожающих здоровью и жизни. Зачастую недомогание возникает под воздействием неблагоприятных окружающих ситуаций или каких-либо внешних факторов.
Однако в отдельных случаях головные боли по вечерам могут указывать и на более серьезные проблемы со здоровьем. Но игнорировать этот симптом ни в коем случае нельзя.
Внешние факторы и образ жизни
Частой причиной головной боли становится психоэмоциональное перенапряжение. Проблема может возникнуть, если человек длительное время работает в режиме повышенных умственных нагрузок. Например, готовит важный отчет по работе, замещает коллег или просто перерабатывает и проводит слишком много времени за компьютером.
Аналогичным образом на организме может сказываться физическое переутомление, особенно интенсивные занятия спортом в вечернее время. Причем речь необязательно должна идти о силовых тренировках или тяжелой атлетике. Если переусердствовать, голова вполне может разболеться и после безобидного на первый взгляд занятия в бассейне.
Все мы — жертвы стрессов
Вторая распространенная причина головных болей в вечернее время — стресс, в том числе хронический. В этом случае ситуацию может усугубить неконтролируемое потребление информации: зависание в соцсетях, бесконечное чтение новостей.
Частая смена картинки на экране, переизбыток информации перегружают нервную систему и к вечеру буквально доводят человека до морального истощения. Измученный организм, в свою очередь, начинает подавать сигналы SOS в виде различного рода недомоганий, в том числе и головной боли.
Образ жизни, далекий от идеала
К другим возможным причинам стоит отнести недостаток вентиляции и духоту в помещении, вдыхание паров химических веществ: средств для уборки с агрессивным составом, красок, растворителей и т.д. Нередко причину частых вечерних головных болей следует искать в образе жизни человека. В первую очередь речь о недостаточном количестве сна и несоблюдении режима работы и отдыха.
Внутренние причины: на какие болезни может указывать головная боль по вечерам
Первый шаг в диагностике головной боли — определить, к какому типу она относится — первичному или вторичному. В первую группу входят те головные боли, которые являются заболеванием сами по себе. Это мигрень и головная боль напряжения. Вторичные боли возникают на фоне других заболеваний внутренних органов.
Прежде всего это нарушения функций щитовидной железы и гипертония — хронически повышенное артериальное давление. В этом случае головная боль может сопровождаться другими характерными симптомами. Например, при резком подъеме давления человек также может испытывать головокружение, боль в груди или учащенное сердцебиение.
Что делать при вечерней головной боли
Первое, что нужно сделать при головной боли — измерить артериальное давление. Если показатели в норме, следует выпить таблетку обезболивающего препарата. При повышенном давлении необходимо принять соответствующее лекарство.
При частых приступах стоит оценить свой образ жизни, проанализировать возможное влияние внешних факторов и постараться устранить его. Например, начать раньше ложиться, больше отдыхать, чаще бывать на свежем воздухе, снизить градус стресса или пересмотреть свой рацион. Если изменения в образе жизни не помогают, следует обратиться к врачу: неврологу, терапевту или кардиологу — в случае, когда недомогание сопровождается перепадами давления. Записаться на прием к специалисту стоит и в том случае, если головную боль не удается снять при помощи лекарств.
Врач выслушает жалобы, задаст вопросы и назначит диагностическое обследование: МРТ головного мозга, электроэнцефалографию или УЗИ сосудов шеи. Дополнительно может потребоваться сдать анализы крови.