Невролог Алмазов назвал причины головной боли по вечерам и как с ней справиться

При частых приступах стоит оценить свой образ жизни, проанализировать возможное влияние внешних факторов и постараться устранить его. Например, начать раньше ложиться, больше отдыхать, чаще бывать на свежем воздухе, снизить градус стресса или пересмотреть свой рацион . Если изменения в образе жизни не помогают, следует обратиться к врачу: неврологу, терапевту или кардиологу — в случае, когда недомогание сопровождается перепадами давления. Записаться на прием к специалисту стоит и в том случае, если головную боль не удается снять при помощи лекарств.