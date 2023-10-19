Если это мигрень, характер боли обычно пульсирующий, односторонний, нередко сопровождается чувствительностью к свету и звуку, тошнотой и даже рвотой.

У людей, носящих очки, возможно развитие тупой, ноющей боли в области лба, если неверно подобраны диоптрии.

Неинтенсивные боли, которые как обруч сковывают голову, возникают постепенно, нарастают и локализуются в затылке или в области лба — это головная боль напряжения.

Глубинная и тупая, раскалывающая либо пульсирующая боль может указывать на объемные процессы внутри черепа. Она усиливается на фоне физической нагрузки, поворотах головы. Чаще всего ее сопровождает рвота на высоте боли без предшествующей тошноты. Это признак повышения внутричерепного давления.