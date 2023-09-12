Личный опыт: два безобидных симптома, которые появляются при опухоли головного мозга

После того как у мужчины диагностировали новообразование, ему сделали срочную операцию. С тех пор его здоровье в порядке, болезнь не вернулась. После операции ему пришлось заново научиться ходить, однако уже через полгода он смог принять участие в полумарафоне. Кроме того, перенесенный опыт замотивировал Маркуса заняться благотворительностью. С момента постановки диагноза отец троих детей собрал почти 6000 фунтов стерлингов (около 722 тысяч рублей) на исследования опухолей головного мозга, пишет издание Express.