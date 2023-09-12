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Личный опыт: два безобидных симптома, которые появляются при опухоли головного мозга

Врачи диагностировали у 41-летнего мужчины, отца троих детей, гемангиобластому. Он перенес операцию, после которой был вынужден заново учиться ходить.

12 сентября 2023
Опухоль мозга — описание, признаки, лечение, профилактика и диагностика
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iStockphoto

41-летний Маркус Элвелл из Великобритании столкнулся с грозным диагнозом: врачи нашли у него опухоль головного мозга. По его словам, он обратил внимание на два ключевых симптома, которые помогли заподозрить болезнь.

У отца троих детей в мае 2021 года медики обнаружили гемангиобластому низкой степени злокачественности. До этого он постоянно мучился от непроходимой усталости и замечал за собой изменения в личности.

По данным благотворительной организации Brain Tumor Research, гемангиобластома формируется из клеток, выстилающих кровеносные сосуды на ранней стадии их развития. К счастью, эти типы опухолей головного мозга почти всегда доброкачественные, обычно медленно растут и не распространяются на другие части мозга.

Впрочем, не стоит недооценивать доброкачественные опухоли. Как отмечает онколог Иван Карасев, абсолютно любая опухоль в теле появляется из-за сбоя в процессе контроля дифференцировки клеток. Поэтому важно понимать: любое новообразование, даже доброкачественное, даже полипы, — не шутки. Многие злокачественные опухоли образуются как раз на фоне доброкачественных, с которыми много лет ничего не делали.

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Статистика гласит, что лишь две из ста диагностированных опухолей мозга оказываются гемангиобластомами.

Как отмечает сам Маркус, за два года он прошел долгий путь. Он считает честью продолжать жить, но при этом осознает, что так повезло далеко не всем пациентам.

После того как у мужчины диагностировали новообразование, ему сделали срочную операцию. С тех пор его здоровье в порядке, болезнь не вернулась. После операции ему пришлось заново научиться ходить, однако уже через полгода он смог принять участие в полумарафоне. Кроме того, перенесенный опыт замотивировал Маркуса заняться благотворительностью. С момента постановки диагноза отец троих детей собрал почти 6000 фунтов стерлингов (около 722 тысяч рублей) на исследования опухолей головного мозга, пишет издание Express.

Симптомы опухоли мозга:

  • ухудшение памяти и когнитивных функций;

  • проблемы со зрением;

  • неустойчивая походка;

  • головная боль;

  • тошнота или рвота;

  • слабость;

  • конвульсии.

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Кстати

Очень часто опухоль мозга проявляет себя через необычные симптомы. Например, 41-летний мужчина в какой-то момент начал выпивать по 10 литров воды, при этом даже такое количество жидкости не помогало ему утолить жажду. О том, что было дальше, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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