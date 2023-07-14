Онколог Карасев объяснил, почему вы в группе риска по раку, если есть миомы и кисты

Как правило, если у кого-то замечена склонность к появлению доброкачественных образований в любой зоне, то и риск злокачественных опухолей у него существенно выше . Поэтому, если у вас нашли кисту, липому или что-то подобное, вам нужно будет пройти дополнительное обследование, не забывать о регулярной диспансеризации, потому что вы будете в потенциальной группе риска. А чем раньше онкозаболевание диагностируешь, тем больше шансов на успешную терапию.