Онколог Карасев объяснил, почему вы в группе риска по раку, если есть миомы и кисты

Есть злокачественные и доброкачественные опухоли. По названию можно подумать, что вторые никакой угрозы для здоровья не представляют. Но так ли это? Чем они вообще отличаются друг от друга? На эти вопросы в своем
Старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук, хирург-онколог, эндоскопист
Специалист подчеркивает: абсолютно любая опухоль в теле появляется из-за сбоя в процессе контроля дифференцировки клеток. Поэтому важно понимать: любое новообразование, даже доброкачественное, даже полипы, — не шутки.
Доброкачественные опухоли растут медленнее, порой они могут десятки лет оставаться изначального размера. Еще такие новообразования не дают метастазов, в отличие от злокачественных.
Однако это не значит, что на доброкачественные образования не нужно обращать внимания. Дело в том, что большинство злокачественных опухолей развиваются как раз на фоне длительно существующих доброкачественных, с которыми ничего не делали.
Например, в случае с раком толстой кишки статистика красноречива: 95% всех злокачественных опухолей появились на фоне аденоматозных или зубчатых полипов. Расти такие образования могут не один год. По словам американских врачей, от момента роста полипа до стадии злокачественного образования проходит в среднем 8 лет.
Доброкачественные опухоли тоже бывают разными. Их делят на кистозные, невусы и группу образований с суфиксом «-ома», например фиброма, аденома, липома.
Как правило, если у кого-то замечена склонность к появлению доброкачественных образований в любой зоне, то и риск злокачественных опухолей у него существенно выше. Поэтому, если у вас нашли кисту, липому или что-то подобное, вам нужно будет пройти дополнительное обследование, не забывать о регулярной диспансеризации, потому что вы будете в потенциальной группе риска. А чем раньше онкозаболевание диагностируешь, тем больше шансов на успешную терапию.
Кстати
Зачастую рак долгое время не выдает специфических симптомов. Однако есть несколько признаков, которые указывают, что пора пройти обследование. Подробнее об этом можно узнать ЗДЕСЬ.