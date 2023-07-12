Даже парикмахеры и продавцы: самые опасные женские профессии, которые могут провоцировать рак

В статье отмечается, что онкология может возникнуть у тех, кто проработал в опасных сферах 10 лет и больше . Предполагается, что риски повышаются из-за того, что на организм работниц постоянно воздействуют определенные химические вещества — к примеру, те, что содержатся в тальке и осветляющих красках для волос.