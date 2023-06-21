Scientific Reports: ковид могли тяжело переносить люди, у которых повышен риск развития рака

Инфекция SARS-CoV-2 может быть маркером рака. Популяционное исследование на эту тему опубликовано в научном журнале. Швейцарские ученые выявили взаимосвязь между тяжестью перенесенного ковида и риском развития рака в будущем.
Госпитализация с COVID-19 и повышенный риск рака
«Когда период наблюдения был сокращен до трех месяцев или если рассматривались только женщины, связь между госпитализацией и последующей онкологией была еще сильнее», —
У госпитализированных обнаружились значительно более высокие риски:
рака почек (в 3,16 раза);
гематологических опухолей (в 2,54 раза);
рака толстой кишки (в 1,72 раза);
рака легких (в 1,7 раза).
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)Личный сайт
«Ковид не вызывает рак»
«Тяжелый ковид с госпитализацией можно рассматривать как биомаркер пока не диагностированного рака, — комментирует исследование в своем
Вероятность диагностики рака в течение года после инфекции SARS-CoV-2 у тех, кто попал с ковидом в больницу, была выше, чем у тех, кто перенес болезнь дома.
Выводы ученых
Ученые предположили, что у госпитализированных с ковидом рак выявляли чаще, чем у переболевших дома, потому что в больнице пациентам с тяжелым течением коронавирусной инфекции, возможно, проводили дополнительные скрининги, в том числе спустя какое-то время после выздоровления.
Переболевшие могли проходить дополнительную диагностику легких, сдавать повторные анализы крови и так далее.
Исследователи также отмечают, что доля пациентов, тяжело переболевших ковидом, у которых позже нашли рак молочной железы или рак простаты, невелика. Возможно, потому, что ковидным больным почти не делали тесты на простат-специфический антиген (ПСА) или маммографию.