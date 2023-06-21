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Scientific Reports: ковид могли тяжело переносить люди, у которых повышен риск развития рака

Исследователи из Швейцарии проанализировали, как часто рак диагностировали у тех, кто переболел коронавирусной инфекцией. Их выводы опубликованы в научном журнале.

21 июня 20233
ковид рак
Источник:
iStockphoto

Инфекция SARS-CoV-2 может быть маркером рака. Популяционное исследование на эту тему опубликовано в научном журнале. Швейцарские ученые выявили взаимосвязь между тяжестью перенесенного ковида и риском развития рака в будущем.

Госпитализация с COVID-19 и повышенный риск рака

Исследование основывалось на данных медико-административной базы Франции (более 67 млн человек). Она широко использовалась для фармако-эпидемиологических исследований. Изучалось здоровье госпитализированных в отделения интенсивной терапии в период пандемии коронавируса во Франции с февраля 2020 по август 2021 года. Оказалось, у тех, кто попал в больницу, риск получить онкодиагноз был в 1,31 раза выше, чем у тех, кому не требовалась госпитализация после заражения коронавирусом.

«Когда период наблюдения был сокращен до трех месяцев или если рассматривались только женщины, связь между госпитализацией и последующей онкологией была еще сильнее»,  говорится в публикации ученых, пишет News Medical.

У госпитализированных обнаружились значительно более высокие риски:

  • рака почек (в 3,16 раза);

  • гематологических опухолей (в 2,54 раза);

  • рака толстой кишки (в 1,72 раза);

  • рака легких (в 1,7 раза).

Анча Баранова
Биология, медицина

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)

«Ковид не вызывает рак»

«Тяжелый ковид с госпитализацией можно рассматривать как биомаркер пока не диагностированного рака, — комментирует исследование в своем телеграм-канале биолог Анча Баранова. — Нет, конечно, ковид не вызывает рак. Но он проявляет уже имеющийся либо тяжело течет на фоне пока еще скрытой опухоли.

Вероятность диагностики рака в течение года после инфекции SARS-CoV-2 у тех, кто попал с ковидом в больницу, была выше, чем у тех, кто перенес болезнь дома.

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Выводы ученых

Ученые предположили, что у госпитализированных с ковидом рак выявляли чаще, чем у переболевших дома, потому что в больнице пациентам с тяжелым течением коронавирусной инфекции, возможно, проводили дополнительные скрининги, в том числе спустя какое-то время после выздоровления.

Переболевшие могли проходить дополнительную диагностику легких, сдавать повторные анализы крови и так далее.

Исследователи также отмечают, что доля пациентов, тяжело переболевших ковидом, у которых позже нашли рак молочной железы или рак простаты, невелика. Возможно, потому, что ковидным больным почти не делали тесты на простат-специфический антиген (ПСА) или маммографию.

Автор текста:Анна Майская
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