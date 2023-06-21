Scientific Reports: ковид могли тяжело переносить люди, у которых повышен риск развития рака

Исследование основывалось на данных медико-административной базы Франции (более 67 млн человек). Она широко использовалась для фармако-эпидемиологических исследований. Изучалось здоровье госпитализированных в отделения интенсивной терапии в период пандемии коронавируса во Франции с февраля 2020 по август 2021 года. Оказалось, у тех, кто попал в больницу, риск получить онкодиагноз был в 1,31 раза выше, чем у тех, кому не требовалась госпитализация после заражения коронавирусом.