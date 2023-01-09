Болезнь, которая убила Пеле и Керсти Элли: как вовремя распознать рак толстой кишки

Король футбола Пеле

В возрасте 82 лет скончался Пеле — бразильский футболист — единственный в мире, кто три раза становился чемпионом мира как игрок (в 1958, 1962 и 1970 годах).

В последние годы Пеле страдал от онкологии — рака прямой кишки. Стало известно, что лечение не дало результатов, футболист попрощался с семьей.

Причиной смерти Пеле стал «отказ различных органов вследствие прогрессирующего рака», сообщил бразильский портал G1 со ссылкой на медицинский бюллетень.