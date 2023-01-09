Болезнь, которая убила Пеле и Керсти Элли: как вовремя распознать рак толстой кишки

Врачи признают, на ранних стадиях каких-либо специфических проявлений у большинства видов рака нет. И самое главное, что мы можем для себя сделать в этом случае — не избегать скрининга, даже если ничего не беспокоит, но врач отправляет вас на обследование. В таком случае, даже если рак обнаружат, у вас появится значительно больше шансов добиться стойкой ремиссии. Особенно это касается рака толстой кишки: он очень агрессивен, поэтому заняться лечением нужно как можно раньше.
Король футбола Пеле
В возрасте 82 лет скончался Пеле — бразильский футболист — единственный в мире, кто три раза становился чемпионом мира как игрок (в 1958, 1962 и 1970 годах).
В последние годы Пеле страдал от онкологии — рака прямой кишки. Стало известно, что лечение не дало результатов, футболист попрощался с семьей.
Причиной смерти Пеле стал «отказ различных органов вследствие прогрессирующего рака», сообщил бразильский портал G1 со ссылкой на медицинский бюллетень.
Актриса Керсти Элли
Очаровательная актриса, которую многие знают и любят с самого детства. Она снялась в таких фильмах как: «Двое: я и моя тень», «Уж кто бы говорил», «Зубная фея».
Керсти Элли не стало 5 декабря, ей был 71 год. Актриса боролась с тем же недугом, что и Пеле — у нее диагностировали рак толстой кишки. Она проходила все этапы лечения, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее.
Как писали СМИ, о страшном диагнозе Элли узнала не так давно: актриса даже и не подозревала, что в ее организме появилась смертельная опухоль.
Что важно знать о раке толстой кишки
Некоторые люди ошибочно полагают, что болезнь грозит только тем, кому больше 50 лет. На самом деле вам могут диагностировать рак даже в двадцатилетнем возрасте.
— У нас много пациентов, которым от 20 до 35 лет. Болезнь легко может прервать карьеру, человек впадает в депрессию. Молодым людям с диагнозом колоректальный рак, возможно, придется принимать быстрые и критические решения по таким вопросам, как сохранение спермы или яйцеклеток на случай, если лечение повлияет на их фертильность, — говорят врачи из Йельского медицинского института.
Поэтому так важно тщательно следить за своим здоровьем, не забывать про регулярные осмотры у врача и как можно скорее удалять полипы в кишечнике, если у вас их обнаружил специалист. И, конечно же, не забывайте про колоноскопию, особенно, если вам уже исполнилось 45 лет.
Симптомы болезни
На рак толстой кишки могут указать следующие симптомы:
ректальное кровотечение или кровь в стуле;
внезапная потеря веса;
постоянное чувство слабости и усталости;
частая боль в животе;
проблемы с походом в туалет «по-большому»: например, вы стали страдать от запора или же понимаете, что теперь ходите в туалет слишком часто;
вы стали страдать от тошноты или рвоты.
— Болезнь может прогрессировать очень медленно: у некоторых людей опухоль развивается годами. Из-за таких постепенных изменений человек не подозревает, что его здоровье в большой опасности. Тем временем в организме могут появиться метастазы, например, в печени или легких. Поэтому будьте очень внимательны ко всем тревожным звоночкам, —
Про профилактику
Занимайтесь спортом: минимум 30 минут по 3 раза в неделю.
Ешьте много клетчатки, фруктов, овощей и сложных углеводов.
Откажитесь от алкоголя и сигарет.
Следите за весом, ведь ожирение — это главный союзник опасных болезней.
Ежегодно проходите чек-апы у профильных специалистов.
Пейте много чистой воды.