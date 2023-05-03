Хирург Путилова назвала 2 маркера общего анализа крови, на которые врачи смотрят в первую очередь

Есть целый ряд заболеваний, которые могут сопровождаться кровопотерей и нарушением усвоения витаминов и микроэлементов, что в результате приводит к анемии. Среди них и рак. Именно поэтому самому себе диагноз лучше не ставить — это может сделать только врач, который при необходимости назначит дополнительные исследования, чтобы определить истинную причину дефицита железа в организме.