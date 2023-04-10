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Врач Иванова рассказала о единственном способе поменять группу крови

Какой-то причины просто так менять свою группу крови нет. Да и зачем, и с этой неплохо живется. Однако для некоторых людей это может стать действительно жизненной необходимостью.

10 апреля 2023
способ поменять группу крови
Источник:
iStockphoto

Речь о людях, у которых выявляют рак крови. При таком диагнозе требуется пересадка костного мозга — для человека это шанс выжить. Пересадка может потребоваться также при некоторых иммунологических или аутоиммунных заболеваниях.

Сам костный мозг на вид красно-коричневая мягкая губчатая ткань, которая содержится внутри большинства костей в нашем организме. От него зависит образование всех видов кровяных клеток, это наша «фабрика крови». И в случае с той же лейкемией трансплантация донорского костного мозга спасет жизнь человеку. И заодно поменяет его группу крови.

Как рассказала Наталья Иванова, заведующая лабораторией тканевого типирования НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Горбачевой, трансплантация костного мозга — единственный способ смены группы крови, а все остальные разночтения — это ошибки лаборатории. После пересадки группа крови и резус-фактор реципиента меняется не сразу, а постепенно. Они становятся такими же, как у донора. И не только они. Например, меняется на донорский даже иммунитет, который во многом зависит от клеток крови.

Наталья Иванова
Лабораторная диагностика

Врач клинической лабораторной диагностики, заведующая лабораторией тканевого типирования НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М.Горбачевой (клиника ПСПбГМУ им. Павлова)

«Гемопоэтические стволовые клетки, которые мы пересаживаем, несут в себе параметр синтеза — так называемый эритроцитарный росток. И он будет вырабатывать эритроциты той группы крови, которая у донора. По сути, группа крови не то чтобы меняется — она переходит вместе с трансплантатом донора», — объясняет Наталья Иванова.

Например, до пересадки у пациента была кровь 2 «+», а у донора — 3 «+». После трансплантации и у пациента кровь станет 3 «+».

По словам специалиста, в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии порядка 60% трансплантаций костного мозга — с разными группами крови у реципиента и донора. При этом самый важный показатель для пересадки — HLA-генотип (человеческий лейкоцитарный антиген) должен у них совпадать практически полностью. Если проще, HLA — это набор генов, отвечающих за тканевую совместимость.

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Как выглядит трансплантат

По словам врача клинической лабораторной диагностики, трансплантат костного мозга выглядит как пакетик с кровью, только не привычного красного цвета, а более белесого: в нем содержится меньше эритроцитов.

Сама же пересадка костного мозга похожа на переливание крови: его с помощью катетера вводят в периферическую вену. Операция занимает около 30-40 минут. Как говорит Наталья Иванова, это самый простой этап трансплантации. Самое сложное — то, что происходит до и после. В частности, поиск совместимого донора в российском или международном регистрах, среди родственников. К слову, даже в одной семье, по статистике, совместимых доноров может быть максимум 25%.

Двойная проверка

Чтобы подобрать для пациента совместимого донора, проводится так называемое HLA-типирование — специалисты сравнивают схожесть HLA-антигенов. Этим, собственно, и занимается лаборатория НИИ, которую возглавляет Наталья Иванова.

Врач Иванова рассказала о единственном способе поменять группу крови
Источник:
Доктор Питер

По словам врача, такая процедура проводится дважды — для перестраховки. В институт им. Горбачевой на лечение приезжают жители разных регионов страны, и важно исключить малейшую ошибку на каждом из этапов.

«За многие годы работы мы доказали, что двойное типирование обеспечивает безопасность пациентов. Методы многоэтапные, и надо учитывать человеческий фактор. Могут быть накладки при взятии пробы, неправильная маркировка. И такие случаи бывали. Мы проводили оценку количества и причины расхождений между первичным и подтверждающим типированием. Да, цифры не ошеломляют: 21 расхождение на 3500 исследований. Но при неправильно подобранном доноре цена ошибки очень велика. Трансплантат не приживется, а если мы не знаем, что была допущена ошибка, отторжение будем объяснять другими причинами, стимулировать. А этот трансплантат изначально не может начать работать», — объясняет эксперт.

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Позвоночник ни при чем

Вокруг донорства костного мозга до сих много домыслов. Как показывали недавние соцопросы, большинство россиян почти ничего не знают о нем, но при этом считают небезопасным для здоровья.

Как показало исследование ВЦИОМ в 2019 году, 63% респондентов считали, что клетки костного мозга берут из позвоночника донора. На самом деле это миф. Как объясняла руководитель донорской службы благотворительного фонда AdVita Ирина Семенова, есть два варианта забора клеток у донора, и каждый выбирает сам, какой ему больше подходит.

  1. Первый существовал изначально и применяется до сих пор: стволовые клетки забирают из тазовой кости. В этом случае слева или справа в бедре делается несколько крошечных проколов и забирается необходимое количество так называемой костно-мозговой взвеси. Количество зависит от возраста того, кому потом будут пересаживать клетки.

  2. Второй способ аналогичен привычному для доноров цитоферезу — забору тромбоцитов. Только процедура забора гемопоэтических стволовых клеток более длительная: на нее требуется около 4-5 часов вместо 1,5. У донора из вены одной руки берут кровь, прогоняют ее через специальный аппарат — сепаратор, который «отлавливает» нужные клетки, а остальная кровь возвращается в вену другой руки.

О других мифах о донорстве костного мозга можно прочитать ЗДЕСЬ.

Донором костного мозга может стать человек в возрасте от 18 до 50 лет, весом от 50 килограммов, если у него нет противопоказаний к процедуре. Чтобы стать потенциальным донором и в будущем, возможно, спасти чью-то жизнь, надо сдать кровь из вены для типирования в пункте переливания крови. В лаборатории проведут анализ на определение вашего HLA-генотипа, а далее внесут результаты в базу данных доноров. Если в будущем ваш набор генов совпадет с набором пациента, нуждающегося в пересадке костного мозга, вас пригласят на дополнительное обследование.

Автор текста:Анастасия Романова
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