Врач Иванова рассказала о единственном способе поменять группу крови

Речь о людях, у которых выявляют рак крови. При таком диагнозе требуется пересадка костного мозга — для человека это шанс выжить. Пересадка может потребоваться также при некоторых иммунологических или аутоиммунных заболеваниях.

Сам костный мозг на вид красно-коричневая мягкая губчатая ткань, которая содержится внутри большинства костей в нашем организме. От него зависит образование всех видов кровяных клеток, это наша «фабрика крови». И в случае с той же лейкемией трансплантация донорского костного мозга спасет жизнь человеку. И заодно поменяет его группу крови.

Как рассказала Наталья Иванова, заведующая лабораторией тканевого типирования НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Горбачевой, трансплантация костного мозга — единственный способ смены группы крови, а все остальные разночтения — это ошибки лаборатории. После пересадки группа крови и резус-фактор реципиента меняется не сразу, а постепенно. Они становятся такими же, как у донора. И не только они. Например, меняется на донорский даже иммунитет, который во многом зависит от клеток крови.