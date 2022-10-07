К открытию ученых подтолкнула трагедия — в больнице умер новорожденный ребенок. Его матери сделали экстренное кесарево сечение, опасаясь за жизнь плода, у которого обнаружились проблемы с кровью. Но спасти малыша не удалось — у него произошло кровоизлияние в мозг. Оказалось, что кровь его матери была ультраредкой группы — несовместимой с кровью плода . Иммунная система женщины могла начать вырабатывать антигены, которые затем проникли через плаценту и нанесли вред ее ребенку, что в конечном итоге и привело к его гибели.

Ученые выяснили, что же отличало кровь женщины от всех известных ранее типов. В ней присутствовали редчайшие антитела. Это позволило исследователям определить новую классификацию групп крови, говорится в журнале Blood . Чем это может помочь науке и медицине? Объяснила врач.