К открытию ученых подтолкнула трагедия — в больнице умер новорожденный ребенок. Его матери сделали экстренное кесарево сечение, опасаясь за жизнь плода, у которого обнаружились проблемы с кровью. Но спасти малыша не удалось — у него произошло кровоизлияние в мозг. Оказалось, что кровь его матери была ультраредкой группы — несовместимой с кровью плода. Иммунная система женщины могла начать вырабатывать антигены, которые затем проникли через плаценту и нанесли вред ее ребенку, что в конечном итоге и привело к его гибели.
Ученые выяснили, что же отличало кровь женщины от всех известных ранее типов. В ней присутствовали редчайшие антитела. Это позволило исследователям определить новую классификацию групп крови, говорится
клинический микробиолог, врач клинической лабораторной диагностики
Групп крови — не четыре
— Многие считают, что у людей всего 4 группы крови — первая, вторая, третья, четвертая и еще есть разные резусы, — рассказала «Доктору Питеру» врач-микробиолог Валерия Газина. — Но на самом деле групп крови у людей порядка 90. Они различаются по белкам, находящимся на поверхности эритроцитов. Да, основная, самая распространенная, унифицированная и удобная классификация — это система АВО. Но существует еще более дифференцированная система — в своем роде это подгруппы крови.
Эта система применяется в трансплантологии, трансфузиологии, институтах донорства. Например, когда человек сдает кровь, ее маркируют не как первую или вторую, а как содержащую определенные антигены, вещества, которые находятся на поверхности эритроцитов. Есть системы антигенов Келл, Льюис, Даффи и другие. В клинических условиях они не имеют значения в ситуациях, не связанных с переливанием крови, трансплантологией, трансплантацией органов.
Кому поможет открытие ученых
40 лет назад был обнаружен новый редкий белок-антиген — его нашли в крови всего 13 человек за все эти годы. Оказалось, что он может вызывать реакцию, похожую на резус-конфликт женщины и плода, говорит эксперт.
— Сейчас речь идет о таком же открытии — об условно называемом Er-конфликте, отмечает микробиолог.
— Ученые выяснили, что у белка, который был открыт 40 лет назад, есть похожий на резус-конфликт конфликт с поверхностными белками Er, — объясняет врач. — Такое открытие позволит вовремя выявлять возможные негативные исходы беременности у женщин, которые вынашивают ребенка.
Это как открытие новой планеты
— Открытие новой системы групп крови похоже на открытие новой планеты. Это расширяет ландшафт нашей реальности, — цитирует издание
Также есть шанс заранее узнать с помощью специальных анализов на антигены — может, именно в ваших венах течет эта «проблемная» кровь. В таком случае для переливания вам может потребоваться именно она, редчайшая ткань.