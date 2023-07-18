Личный опыт: 41-летний мужчина пил по 10 литров воды, и вот что выяснили врачи

В нашем гипофизе есть область, которая помогает регулировать чувство жажды. Именно благодаря ей мы идем пить воду, если тело обезвожено. Однако у Пламмера этот механизм дал сбой. В итоге мужчина выпивал приблизительно в пять раз больше, чем ему было нужно.