Личный опыт: 41-летний мужчина пил по 10 литров воды, и вот что выяснили врачи

Несмотря на все рекомендации специалистов, большинство из нас пьет меньше воды, чем следовало бы. Это чревато последствиями для организма. Но и противоположная ситуация, когда пить хочется сильно и много, ничего хорошего не предвещает.
С безудержной жаждой столкнулся 41-летний Джонатан Пламмер. Он пил до 10 литров воды каждый день. Врачи подозревали у него диабет, однако на самом деле причина неутолимой жажды скрывалась в более неожиданном недуге.
Сильную жажду принято считать признаком сахарного диабета. Это связано с нарушениями гормональной регуляции обмена углеводов (глюкозы) или электролитов. Переизбыток глюкозы или соли наши почки пытаются вывести с мочой, организм теряет много жидкости, и человеку очень хочется пить. Однако Джонатан сдал анализы, и оказалось, что никакого диабета у него нет.
Найти причину состояния мужчины удалось только после того, как он прошел плановую проверку зрения. Тогда врачи заподозрили опухоль мозга, и Пламмера направили для дальнейшего обследования в больницу Деррифорда.
В нашем гипофизе есть область, которая помогает регулировать чувство жажды. Именно благодаря ей мы идем пить воду, если тело обезвожено. Однако у Пламмера этот механизм дал сбой. В итоге мужчина выпивал приблизительно в пять раз больше, чем ему было нужно.
Пламмер с ужасом вспоминает это время. Он говорит, что постоянно ощущал жажду, которую не мог утолить даже очень большим количеством воды.
«Это было ужасное время, из-за которого я пропускал работу по нескольку дней и чувствовал сильную усталость», — рассказал мужчина в беседе с
Мужчина прошел через 30 сеансов лучевой терапии и смог победить болезнь. Сейчас он планирует совершить прыжок с парашютом, чтобы помочь собрать деньги для благотворительной организации Brain Tumor Research, которая занимается поиском лекарств от опухолей мозга.
Симптомы рака мозга:
ухудшение памяти и когнитивных функций;
проблемы со зрением;
неустойчивая походка;
головная боль;
тошнота или рвота;
слабость;
конвульсии.
Кстати
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