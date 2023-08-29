Вопрос врачу: «Ночью просыпаюсь в поту и с бешено бьющимся сердцем. Что это?»

«Среди ночи возникает ощущение, что сердце буквально выскакивает из груди, а тело покрывается испариной. После никак не могу уснуть, утром хожу разбитой. Что со мной происходит?» Елена, 41 год.
Проблемы по ночам
«Подобные жалобы возможны и у подростков, и у людей постарше», — рассказала «Доктору Питеру» эндокринолог, терапевт СМ-Клиники в Петербурге Анастасия Калмурзина.
Каждому человеку нужно хорошо высыпаться, чтобы на следующий день чувствовать себя свежим и отдохнувшим. Но если полноценный сон нарушается, возникают неприятные ощущения со стороны различных органов и систем. Это проблема.
Одна из нередких жалоб — сильная потливость и учащенное сердцебиение ночью. Подобное состояние может быть признаком проблем со здоровьем или возникает в силу объективных внешних причин. Рассмотрим каждый вариант подробнее — когда можно справиться самим, а когда стоит посетить врача.
Духота, кофе и лишние эмоции — когда волноваться не стоит
Порой причину стоит искать на поверхности, в различных окружающих явлениях. Так, триггером внезапного ухудшения самочувствия запросто может стать выпитая перед сном чашка кофе или просто переизбыток кофеина в рационе из-за различных газировок, крепкого чая или некоторые блюд, десертов.
Не менее очевидный вариант — несоблюдение гигиены сна. К внезапному ухудшению самочувствия нередко приводят духота в квартире, работающие на полную батареи и неправильный температурный режим. Чтобы этого не произошло, спальню необходимо регулярно проветривать и отдавать предпочтение постельному белью из натуральных «дышащих» тканей.
Сбой сердечного ритма и повышенное потоотделение также часто возникают на фоне физического или эмоционального перенапряжения: волнующих событий, переизбытка острых ощущений, затянувшегося стресса. С точки зрения медицины такое состояние считается абсолютно нормальным и не должно стать поводом для беспокойства.
Повод обратиться к врачу
Ночная потливость и проблемы с сердцебиением могут говорить о самых разных заболеваниях — от простуд до онкологии. Прежде всего это вирусно-инфекционные заболевания: грипп, ОРВИ, коронавирус. Проверить состояние организма в этом случае можно самостоятельно, просто измерив температуру.
Потливость и учащенное сердцебиение характерны для патологий сердечно-сосудистой системы: атеросклероза, стенокардии, аритмии и других нарушений сердечного ритма. Симптомы часто проявляются у пациентов с некомпенсированной гипертонической болезнью. Еще одна группа заболеваний касается психического здоровья человека. Сюда стоит отнести разного рода психозы, неврозы, повышенную тревожность. В этом случае симптомы могут усугублять состояние и вызывать дополнительное беспокойство.
Могут шалить гормоны
Потливость и сбой сердечного ритма типичен для болезней эндокринной системы. Здесь стоит выделить тиреотоксикоз — повышенную выработку гормонов щитовидной железы, гипогликемию — пониженную концентрацию глюкозы в крови, а также декомпенсированный (плохо поддающийся лечению) сахарный диабет.
Проблемы пищеварения и дыхания
Учащенное сердцебиение бывает связано и с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, при которой кислое содержимое желудка постоянно раздражает слизистую пищевода, а от него по нервным волокнам импульсы поступают в мозг. При этом пациент сначала чувствует, что сердце бьется слишком быстро, а уже потом начинает потеть.
Иногда причина кроется в проблемах с органами дыхания. Так, оба симптома часто сопровождают туберкулез, обструктивный бронхит, бронхиальную астму и аскаридоз легких — поражение глистами. Среди наиболее серьезных заболеваний также стоит отметить лейкемию — рак крови, а также злокачественные заболевания любой локализации.
Если приступы повторяются, нужен врач
Мы видим, что перечень возможных болезней достаточно широкий. Так что, если состояния повторяются регулярно, а объективных причин для них нет, стоит записаться на прием к врачу. Проще всего начать с консультации у терапевта.
Врач выслушает жалобы и направит к более узкому специалисту: пульмонологу, гастроэнтерологу, эндокринологу или неврологу, если есть признаки нарушений со стороны вегетативной нервной системы.