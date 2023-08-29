Вопрос врачу: «Ночью просыпаюсь в поту и с бешено бьющимся сердцем. Что это?»

Учащенное сердцебиение бывает связано и с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, при которой кислое содержимое желудка постоянно раздражает слизистую пищевода, а от него по нервным волокнам импульсы поступают в мозг. При этом пациент сначала чувствует, что сердце бьется слишком быстро, а уже потом начинает потеть.